Ντόναλντ Τραμπ και Τερέζα Μέι – Τετ α τετ στην Downing Street

Με το που έφτασαν στην πρωθυπουργική οικία ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ ένα γατάκι κρύφτηκε κάτω από το περίφημο «Κτήνος» την λιμουζίνα που μεταφέρει τον αμερικανό πρόεδρο. Την εικόνα αποτύπωσε δημοσιογράφος του NBC και την ανέβασε στο twitter.

Nice picture of the Beast. And the President’s car… #TrumpUKVisit

(Photo @BillNeelyNBC) pic.twitter.com/6SYpZ2LGpJ

— Larry the Cat (@Number10cat) June 4, 2019