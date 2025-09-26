Ντόναλντ Τραμπ: Λύθηκε το μυστήριο του «καβγά» του με τη Μελάνια στο Marine One – Ο ΟΗΕ φταίει για όλα

Viral έγινε το βίντεο που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να κουνάει το δάχτυλο στη Μελάνια Τραμπ και εκείνη να κουνάει το κεφάλι της μέσα στο Marine One μετά την επιστροφή τους από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως ήταν φυσικό, η σκηνή προκάλεσε όργιο σχολίων στο διαδίκτυο. Πολλοί έσπευσαν να πουν ότι το ζευγάρι «πιάστηκε στα πράσα» να καβγαδίζει – αλά Μακρόν – λίγο πριν κατέβουν από το προεδρικό ελικόπτερο, άλλοι διαφώνησαν.

Τα σχόλια στα social media έχουν πάρει φωτιά, καθώς Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια καταγράφηκαν να έχουν αυτόν τον έντονο διάλογο μέσα στο ελικότερο. Πολλοί άρχισαν να μαντεύουν τι μπορεί να συζητούσε το ζεύγος.

Δεν έλειψαν φυσικά και οι συγκρίσεις με το στιγμιότυπο με τους Μακρόν, με την Μπριζίτ να προσγειώνει το χέρι της πάνω στο μάγουλο του Γάλλου πρέδρου λίγο πριν κατέβει από το προεδρικό αεροσκάφος, σε μια αντίστοιχη στιγμή αμηχανίας.

Κάποιες αναρτήσεις υποστηρίζουν, με χιούμορ, ότι η Μελάνια Τραμπ έκανε σχόλιο στον Ντόναλντ Τραμπ για τη γραβάτα που φοράει, ενώ άλλοι, επικριτές του Αμερικανού προέδρου, έσπευσαν να συνδέσουν τον διάλογο με την υπόθεση του καταδικασμένου Τζέφρι Επστάιν και τη φερόμενη στενή σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όμως, η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι πολύ πιο… πεζή.

Σύμφωνα με την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, ο διάλογος μπορεί να μην είναι τόσο θυελλώδης όσο φαίνεται αρχικά, με τα χαμόγελα και τα γέλια της Μελάνια σε άλλα σημεία να υποδηλώνουν ότι δεν επρόκειτο για λογομαχία.



Σύμφωνα με ειδικούς στην ανάγνωση χειλιών, το προεδρικό ζευγάρι δεν μάλωνε, αλλά συζητούσε για το αμήχανο περιστατικό με την κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ, που είχε χαλάσει την προηγούμενη μέρα.

«Δεν νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά στη Μελάνια. Φαινόταν εξαγριωμένος με ό,τι έγινε στον ΟΗΕ», σχολίασε ειδικός που ανέλυσε το στιγμιότυπο. Όπως είπε, η Μελάνια τού εξηγούσε ότι εκείνος «απλώς συνέχισε» να περπατάει, ενώ η κυλιόμενη σταμάτησε ξαφνικά. Ο Τραμπ απάντησε: «Ήταν απίστευτο. Πώς γίνεται αυτό;»

Λίγο αργότερα, η Μελάνια τού είπε «Ντόναλντ, κοίταξέ με» πριν κατέβουν από το ελικόπτερο και να περπατούν χέρι-χέρι στο γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Minutes into his speech, President Trump says all he got from the United Nations was a broken escalator and faulty teleprompter.



On the UN overall, he says, “That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential….but it’s not… pic.twitter.com/B70DP8VN0A — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 23, 2025

Ο ίδιος ο Τραμπ, μάλιστα, είχε ζητήσει συλλήψεις μετά την αιφνιδιαστική διακοπή της κυλιόμενης σκάλας στα κεντρικά του ΟΗΕ, την ώρα που εκείνος και η Πρώτη Κυρία ανέβαιναν, λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση που κι αυτή ήταν προβληματική αφού δεν δούλευε το autocue.