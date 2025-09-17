Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Με ένα δείπνο απόλυτης χλιδής από τη βασιλική οικογένεια «σφραγίστηκε» η επίσκεψη του στη Βρετανία

Aaron Chown

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τις εικόνες απόλυτης χλιδής που αντίκρισε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου έγινε το δείπνο προς τιμήν του από τον βασιλιά Κάρολο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στη Βρετανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» κατά τη διάρκεια του δείπνου με τον βασιλιά Κάρολο, την Καμίλα και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έλαμπαν μέσα στα εντυπωσιακά ενδύματά τους. 

Ενώ στεκόταν δίπλα στον Βασιλιά Κάρολο στην τραπεζαρία του Κάστρου του Γουίνδσορ, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε την βασιλική οικογένεια για την πρόσκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τόνισε τους δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν παρέλειψε βέβαια, να χαρακτηρίσει την Αμερική ως «την πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο»…

Ο Κάρολος εξήρε την «προσωπική δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βρει λύσεις σε μερικές από τις πιο δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειρήνη».

Aaron Chown / Pool via REUTERS
Andrew Caballero - Reynolds / Pool via REUTERS
Yui Mok / Pool via REUTERS
Andrew Caballero - Reynolds / Pool via REUTERS

Εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές

Για το δείπνο, η πριγκίπισσα Κάθριν της Ουαλίας, επέλεξε ένα μακρύ, χειροποίητο χρυσό ρούχο από δαντέλα, πάνω από ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα. Το σύνολο είναι δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιαστής Phillipa Lepley.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε το λουκ της με μια μικρή «πινελιά» λάμψης, φορώντας την τιάρα Lover’s Knot και σκουλαρίκια που ανήκαν στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

REUTERS / Phil Noble / Pool
Aaron Chown / Pool via REUTERS

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα φωτεινό κίτρινο φόρεμα που την έβαλε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Aaron Chown / Pool via REUTERS

Κοκτέιλ ειδικό για την εκδήλωση

Στο δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, τηρήθηκε η παράδοση να δημιουργείται ένα ειδικά σχεδιασμένο κοκτέιλ για εκδηλώσεις τέτοιου μεγέθους. Για τη βραδιά λοιπόν, η βασιλική οικογένεια δημιούργησε τη δική της εκδοχή του κλασικού ουίσκι σάουρ, ονομάζοντάς το «Transatlantic Whiskey Sour».

Προσθέτοντας μια βρετανική-αμερικανική πινελιά στο ποτό, η εκδοχή του περιλαμβάνει Johnnie Walker Black με το έντονο άρωμα εσπεριδοειδών της μαρμελάδας.

Είναι σκεπασμένο με αφρό πεκάν και γαρνιρισμένο με ψημένο μαρσμέλο πάνω σε ένα μπισκότο σε σχήμα αστεριού, το οποίο, σύμφωνα με το παλάτι, θυμίζει «τη ζεστασιά ενός S'more δίπλα στο τζάκι».

Ο βασιλιάς Κάρολος είπε ότι ο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε ορκιστεί να μην πατήσει ποτέ το πόδι του σε βρετανικό έδαφος, και ο βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ – ο προπάππος του Καρόλου – θα δυσκολεύονταν να φανταστούν τους δεσμούς που συνδέουν σήμερα τις δύο χώρες.

Τι περιλάμβανε το μενού

Σύμφωνα με το BBC, οι 160 καλεσμένοι, καθισμένοι πίσω από 1.452 μαχαιροπίρουνα, απόλαυσαν ένα μενού που ήταν γραμμένο στα γαλλικά, το οποίο μεταφράζεται ως εξής:

Πανακότα με νεροκάρδαμο του Χάμπσαϊρ με κουλουράκια παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού.

Βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με σάλτσα θυμάρι και θρούμπι.

Αν τα χάσατε

Βανίλια παγωτό bombe με σορμπέ από σμέουρα του Κεντ και ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Victoria

Οι καλεσμένοι είχαν στη διάθεσή τους μια πλούσια λίστα κρασιών...

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo