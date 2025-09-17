Ντόναλντ Τραμπ: Με ένα δείπνο απόλυτης χλιδής από τη βασιλική οικογένεια «σφραγίστηκε» η επίσκεψη του στη Βρετανία

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τις εικόνες απόλυτης χλιδής που αντίκρισε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου έγινε το δείπνο προς τιμήν του από τον βασιλιά Κάρολο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στη Βρετανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» κατά τη διάρκεια του δείπνου με τον βασιλιά Κάρολο, την Καμίλα και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έλαμπαν μέσα στα εντυπωσιακά ενδύματά τους.

Ενώ στεκόταν δίπλα στον Βασιλιά Κάρολο στην τραπεζαρία του Κάστρου του Γουίνδσορ, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε την βασιλική οικογένεια για την πρόσκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τόνισε τους δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν παρέλειψε βέβαια, να χαρακτηρίσει την Αμερική ως «την πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο»…

Ο Κάρολος εξήρε την «προσωπική δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βρει λύσεις σε μερικές από τις πιο δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειρήνη».