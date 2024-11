Ντόναλντ Τραμπ: Με Σταλόνε ανακοίνωσε τα πρόσωπα της κυβέρνησής του – Ο ηθοποιός τον αποκάλεσε «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε δημόσια χθες, Πέμπτη (14.11.24) για πρώτη φορά μετά τη σαρωτική του νίκη στις αμερικανικές εκλογές που του έδωσε το «κλειδί» για τον Λευκό Οίκο.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πανηγυρισμού του για την επικράτησή του στις αμερικανικές εκλογές έναντι της Κάμαλα Χάρις, έγινε στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια ενός γκαλά του America First Policy Institute.

«Στην πρώτη μου θητεία, έλεγαν ”κέρδισε τις εκλογές”, αλλά πάντα ακολουθούσε το ”δεν κέρδισε τη λαϊκή ψήφο”», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας το μήνυμα πως «κανείς δεν μπορεί πλέον να το πει αυτό για εμάς».

Τον εκλεγμένο αμερικανό πρόεδρο παρουσίασε ο ηθοποιός και παραγωγός Σιλβέστερ Σταλόνε, ενώ μεταξύ άλλων το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Μάλιστα, ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλεσε τον εκλεγμένο πρόεδρο «2ο Τζορτζ Ουάσινγκτον».

«Είμαστε στην παρουσία ενός πραγματικά μυθικού χαρακτήρα», είπε, όπως αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο του C-SPAN που δημοσιεύτηκε στο X. «Λατρεύω τη μυθολογία. Και αυτό το άτομο δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να έχει κάνει ό,τι έκανε, οπότε νιώθω δέος».

JUST IN: Sylvester Stallone introduces Donald Trump at Mar-a-Lago, says Trump is like the “second George Washington.”



“We are in the presence of a really mythical character. I love mythology.”



“This individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled… pic.twitter.com/3SZn7bOjsM — Collin Rugg (@CollinRugg) November 15, 2024

Στο γκαλά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα Νταγκ Μπέργκαμ θα ανακοινωθεί την Παρασκευή ως η επιλογή του για τη θέση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ.

President-elect Trump announces North Dakota Governor Doug Burgum will be him nominee for Secretary of the Interior. pic.twitter.com/OxoZwXeTb0 — CSPAN (@cspan) November 15, 2024

Ο εκλεγμένος πρόεδρος προανήγγειλε επίσης τις προσδοκίες του για τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον οποίο ονόμασε νωρίτερα έως την επιλογή του για τη διεύθυνση του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Όλη η λίστα

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων προσωπικοτήτων που έχει ανακοινώσει ως αυτό το στάδιο ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναλάβουν θέσεις στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ή στις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, αντιεμβολιαστής, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα: υπουργός Υγείας.

Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Εξωτερικών.

Ματς Γκετς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Δικαιοσύνης.

Τοντ Μπλαντς και Εμίλ Μπόουβ, δικηγόροι του κ. Τραμπ: υφυπουργοί Δικαιοσύνης.

Πιτ Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης πεζικού, παρουσιαστής του Fox News: υπουργός Άμυνας.

Έλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι, επιχειρηματίες: επικεφαλής στο υπό ίδρυση «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».

Μάικ Γουόλτς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας.

Τάλσι Γκάμπαρντ, πρώην βουλεύτρια των Δημοκρατικών: συντονίστρια («διευθύντρια», DNI) των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Τζον Ράτκλιφ, πρώην DNI: διευθυντής της CIA.

Κρίστι Νόεμ, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

Τομ Χόμαν, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE): «τσάρος των συνόρων», αρμόδιος κυρίως για την πολιτική απελάσεων.

Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ: γενική διευθύντρια («προσωπάρχισσα») του Λευκού Οίκου.

Ελίζ Στεφάνικ, βουλεύτρια που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη: πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ.

Μάικ Χάκαμπι, πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο: πρεσβευτής στο Ισραήλ.

Λι Ζέλντιν, άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη: διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA).

Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ: βοηθός γενικός διευθυντής της προεδρίας.

Νταγκ Κόλινς, πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια: υπουργός Βετεράνων.

Νταγκ Μπέργκουμ, κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος ιδίως για τη διαχείριση των εθνικών πάρκων).

«Δεν μπορώ να βγάλω τον Μασκ από εδώ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα αυθόρμητο αστείο σχετικά με τη συνεχή παρουσία του Έλον Μασκ στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Έλον, τι δουλειά, τι δουλειά κάνει», είπε ο Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια εξέφρασε το θαυμασμό του προς το πρόσωπό του. «Είναι υπέροχος, τυχαίνει να είναι πολύ καλός τύπος. Ξέρεις, του αρέσει αυτό το μέρος. Δεν μπορώ να τον βγάλω από εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

President-elect Trump on Elon Musk: “He likes this place. I can’t get him out of here!…I’m asking him ‘what do you do best?’ and we were not able to figure it out.” pic.twitter.com/1r8jREg2oz — CSPAN (@cspan) November 15, 2024

Σύμφωνα με τον Ιndependent, ο Έλον Μασκ φέρεται να περνάει χρόνο «σχεδόν καθημερινά» με τον Ντόναλντ Τραμπ στο κτήμα του στη Φλόριντα στο Μαρ-α-Λάγκο. Συμμετείχε ακόμη και στο παιχνίδι γκολφ του Τραμπ με την εγγονή του, την 17χρονη Κάι. Ο δισεκατομμυριούχος είχε επίσης συνομιλίες με παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μασκ αποτέλεσε επίσης σταθερή παρουσία στο «μονοπάτι» της καμπάνιας. Ο δισεκατομμυριούχος ίδρυσε το PAC υπέρ του Τραμπ της Αμερικής, ενώ μάλιστα ξεκίνησε μία καθημερινή λαχειοφόρο αγορά τον περασμένο μήνα που απένειμε 1 εκατομμύριο δολάρια σε άτομα που υπογράφουν μία αναφορά που υποστηρίζει τα δικαιώματα της Πρώτης και της Δεύτερης Τροποποίησης.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

Πηγή λίστας: CNN