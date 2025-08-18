Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησα με τον Πούτιν, κανονίζεται τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και προσπαθεί να γίνει μια συνάντηση του τελευταίου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Axios, ελπίζει ότι μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε δεύτερο χρόνο με τη συμμετοχή και του ίδιου μπορεί να γίνει άμεσα. Ελπίζει, αναφέρει το Axios, να γίνει έως το τέλος Αυγούστου. 

 

