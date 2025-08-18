Όλα όσα έγιναν στις κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο για την Ουκρανία με Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια τους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συζητήσουν την πρότασή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία.
Το SKY NEWS αναφέρει ότι μετά από ένα διάλειμμα οι συζητήσεις ξεκίνησαν πάλι αλλά μόνο μεταξύ ηγετών.
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες επαφές με τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:
«Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αφού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία»
Εκπρόσωπος του Ζελένσκι είπε στο NBC ότι η συναντήση έχει ολοκληρωθεί αλλά ο Ζελένσκι θα παραμείνει εκεί για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σε άλλο επίπεδο.
Δημοσιογράφος της DW αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες περιμένουν ακόμα τον Τραμπ να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει το τηλεφώνημά του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με την BILD ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ προκειμένου να μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.
Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αφού ολοκληρωθεί η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν.
Στη συζήτηση ο Ζελένσκι είπε: «Σας ευχαριστώ για τον χάρτη θα τον πάρω και μαζί μου».
«Σας ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή να σας έχω όλους εδώ» είπε ξεκινώντας ο Ντόναλντ Τραμπ.
Και συνέχισε:
«Ήταν μία επιτυχημένη μέρα. Είχα την τιμή να συναντηθών με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Μίλησα το πρωί με τον πρόεδρο Πούτιν και θα επικοινωνήσω ξανά.
Ίσως έχουμε μια σπουδαία τριμερή συνάντηση. Να ευχαριστήσω τον γγ του ΝΑΤΟ που είναι σήμερα εδώ και κάνει εξαιρετική δουλειά.
Ο πρωθυπουργός Στάρμερ είναι φίλος μου. Ο Ε. Μακρόν είναι στο πλάι μου από την αρχή. Τον συμπάθησα και τον συμπαθώ ακόμα. Η πρωθυπουργός Μελόνι, σπουδαία ηγέτης και μια γυναίκα που εμπνέει.
Ο Καγκελάριος Μερτς, είναι μεγάλη τιμή που είναι φίλος μου. Εχεις μαυρίσει και σου πηγαίνει το μαύρισμα.
Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, σήμερα φαίνεσαι καλύτερα. Έχεις κανει σπουδαία δουλειά.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που καταλήξαμε σε συμφωνία. Όλοι είστε ισχυροί. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Και συνέχισε:
«Ο πρόεδρος Πούτιν είναι διατεθημένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα σηκώσουν μεγάλο βάρος.
Θα συζητήσουμε τις ανταλλαγές εδαφών. Θα προσπαθήσουμε μια τριμερή συνάντηση. Θα καταλήξουν κάπου. Αυτή είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος Πούτιν. Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές.
Θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός, μια ειρήνη διαρκείας».
«Εγώ θέλω κατάπαυση του πυρός αλλά η συμφωνία δεν είναι απαραίτητο να την περιλαμβάνει» τόνισε.
«Το θέμα της ασφάλειας θα επιληθεί».
Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το λόγο στον Ζελένσκι.
«Είχαμε την καλύτερη συζήτηση που είχαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι οι ηγέτες ενδιαφέρονται για τις εγγυήσεις ασφαλείας και είναι στο πλάι μας, στο πλευρό της Ουκρανίας».
«Τα ευαίσθητα θέματα όπως τα εδαφικά, θα τα συζητήσουμε και στην τριμερή συνάντηση που θα οργανώσει ο Τραμπ. Εγώ θα είμαι εκεί. Εγώ έδειξα στον πρόεδρο λεπτομέρειες από το πεδίο της μάχης. Είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις. Είμαστε ευτυχείς για το πνεύμα ενότητας».
Ο γγ του ΝΑΤΟ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ. «Αν παίξουμε τα χαρτιά μας καλά, θα δώσουμε ένα τέλος στον πόλεμο».
Η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν είπε ότι «πρόκειται για μία πολύ καλή στιγμή. Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για μια διαρκή ειρήνη. Είναι ευχάριστο ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι θέμα που συζητείται. Να διασφαλήσουμε ότι θα επιστρέψουν στην Ουκρανία τα παιδιά που έχουν απαχθεί».
Ο Καγκελάριος Μερτς είπε: «Είναι χρήσιμο που συναντιόμαστε εδώ και είχατε καλές συζητήσεις εσείς οι δύο. Όλοι θέλουμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός».
Η Τζόρτζια Μελόνι είπε: «Είναι πολύ σημαντική ημέρα και σηματοδοτεί νέα φάση μετά από 3 χρόνια που δε βλέπαμε κανένα σημάδι από τη ρωσική πλευρά. Κάτι έχει αλλάξει. Αν θέλουμε να φτάσουμε στην ειρήνη, πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι για αυτό είναι καλή η σημερινή ημέρα».
Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε: «Όσοι βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι είναι υπέρ της ειρήνης. Μετά θα πρέπει να γίνει μια πολυμερής συνάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Για την τριμερή συνάντηση πρέπει να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Για ειρήνη διαρκείας χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας».
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε: «Όταν μιλάμε για ασφάλεια, δε μιλάμε μόνο για την Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση σήμερα, με κάνει να αισθάνομαι ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο κυρίως για ις εγγυήσεις ασφαλείας».
Ο πρωθυπουργός της Φινλαδίας είπε: «Η πρόοδος που αναμένεται μετά από αυτή τη συνάντηση είναι σημαντική. Επίσης η τριμερής συνάντηση είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα».
Κλείνοντας ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε τις δηλώσεις λέγοντας: «Θα εργαστούμε όλοι σκληρά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι βρίσκονται όλοι σήμερα εδώ και είναι δίκαιοι στην προσέγγισή τους. Σας ευχαριστώ όλους πολύ».
Ο πρόεδρος Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί.
Κράτησε κάτι λιγότερο από μία ώρα η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιζ Ζελένσκι.
«Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο Ζελένσκι... Πιστεύουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Πιστέυω ότι υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε κάπου σήμερα» είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
Στη συνέχεια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλετε για να δώσετε τέλος στους σκοτωμους που γίνονται.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρώτη κυρία για το γράμμα που έστειλε για τα παιδιά που σκοτώνονται στην Ουκρανία. Σας δίνω κι εγώ με τη σειρά μου ένα γράμμα από την γυναίκα μου για την γυναίκα σας».
«Θέλουμε μια ειρήνη μακράς διαρκείας» είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
«Για την ασφάλεια θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη γραμμή άμυνας και εκεί θα εμπλακούμε και εμείς» συμπλήρωσε.
«Έχω δώσει τέλος σε 6 πολέμους. Είναι πολύ δύσκολος και σύνθετος αυτός ο πόλεμος» τόνισε.
Για τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Θα ακούσουμε τις προτάσεις. Το σίγουρο είναι ότι θέλουν να καταλήξουν σε ειρήνη».
Για το γράμμα της Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά του πολέμου είπε: «Η πρώτη κυρία λατρεύει τα παιδιά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, συμπεριλαμβανομένου εμού. Η επιστολή της ήταν συγκινητική και την δέχθηκε θερμά ο πρόεδρος Πούτιν. Θα ήθελε να δει αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει«/
Σχολίασε για το ντύσιμο του Ζελένσκι, ότι «είστε υπέροχος με αυτό το κουστούμι».
«Αν ήμουν εγώ πρόεδρος τότε, ο πόλεμος δε θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Ο Μπάιντεν ήταν ένας φρικτός, διεφθαρμένος πρόεδρος» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε μεταξύ άλλων ότι δεν χαρίζουν οι ΗΠΑ όπλα στην Ουκρανία αλλά τα πουλάνε, λέγοντας ότι μέχρι τώρα, το κόστος των όπλων που έχουν σταλεί στην Ουκρανία είναι 350 εκατομμύρια δολάρια. «μπορεί να λέω και λίγα».
Για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει στους Ευρωπαίους αλλά «θα βοηθήσουμε όλοι».
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε για τον ουκρανικό λαό: «Αγαπώ τους Ουκρανούς, τους Ρώσους, όλους τους λαούς. Εγώ θέλω να σταματήσει ο πρόεδρος».
Για τις συζητήσεις με τον Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει τριμεεής συνάντηση. Ο πρόεδρος Πούτιν περιμένει τηλέφωνό μου, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση».
Τον υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον έπιασε από τον ώμο και μπήκαν στο Λευκό Οίκο για να ξεκινήσουν οι συναντήσεις.
Η Ρωσία δεν θεωρεί την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία μια βιώσιμη λύση για τον πόλεμο και κρίνει τις πρόσφατες δηλώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα προκλητικές, έγινε γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια γνήσια προσπάθεια για μια περιεκτική, δίκαιη και σταθερή επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των αιτιών της, δηλώσεις συνεχίζουν να προκύπτουν από το Λονδίνο που όχι μόνο αντικρούουν τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά επίσης μοιάζουν να στοχεύουν στο να τις υπονομεύσουν», επισήμανε το ρωσικό ΥΠΕΞ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ουκρανός πρόεδρος έπρεπε ήδη να βρίσκεται στο Λευκό Οίκο, από τις 20.00
Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε στο Χ ότι μόνο μια συντονισμένη διεθνής πίεση μπορεί να τερματίσει τη ρωσική επιθετικότητα και να ανοίξει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη.
«Κατανοούμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εγκαταλείψει από μόνος του την επιθετικότητα και τις νέες απόπειρες κατάκτησης», ανέφερε.
Για τον Ζελένσκι, η απάντηση πρέπει να είναι κοινή στρατηγική: «Γι’ αυτό η πίεση πρέπει να λειτουργήσει, και να είναι κοινή – από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αλλά και από όλους σε όλο τον κόσμο που σέβονται το δικαίωμα στη ζωή και τη διεθνή τάξη», τόνισε.
Η νέα αυτή έκκληση έρχεται σε μια στιγμή που η Ουκρανία προσπαθεί να εξασφαλίσει ισχυρή στήριξη ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί με την Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.
Σύμφωνα με το Politico, η Πολωνία — αν και σταθερός σύμμαχος του Κιέβου — δεν προσκλήθηκε στις σημερινές συνομιλίες, στον απόηχο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι, στενό υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, που συντάσσεται με την ΕΕ.
Η Βαρσοβία έχει στηρίξει την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα, ωστόσο η απουσία της από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα θεωρείται αρνητικό σημάδι. Το Politico αποδίδει αυτήν την «γκάφα» στη δύσκολη συγκατοίκηση των δύο πολιτικών θεσμών στην Πολωνία: αν και το Σύνταγμα δίνει λόγο τόσο στον πρόεδρο όσο και στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, είναι η κυβέρνηση που έχει τον πρώτο λόγο — και οι κατευθύνσεις τους διαφέρουν ριζικά.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος έστειλε το μήνυμά του, προσκαλώντας τον πρόεδρο Ναβρότσκι στη συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» αντί του Τουσκ. Έτσι, ο εθνικιστής αρχηγός του κράτους, σε πλήρη αρμονία με τον Τραμπ, συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές επαφές, ενώ ο κεντρώος πρωθυπουργός και βασικός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής γραμμής έμεινε εκτός.
Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην Πολωνία. Τα κράτη της Βαλτικής, όπως και αρκετές χώρες της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας Ευρώπης, έμειναν επίσης εκτός της σημερινής διαδικασίας. Πρόκειται μάλιστα για τις χώρες που αντιτίθενται περισσότερο από κάθε άλλον στην ιδέα να εξαναγκαστεί η Ουκρανία σε εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.
Στο βάθος, το Politico βλέπει σε αυτήν τη διαμόρφωση μια Ευρώπη διχασμένη για τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα της ειρήνης, και μια Πολωνία εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο στρατηγικές: την ατλαντική γραμμή του Τραμπ και την ευρωπαϊκή πορεία που υπερασπίζεται ο Τουσκ.
Την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στο Λευκό Οίκο για να συζητήσουν για την ειρήνη στην Ουκρανία με τον Ντόναλτ Τραμπ, συνεχίζονται κανονικά οι αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία...
H ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της απογείωσης ενός ρωσικού αεροσκάφους Mig-31, που μεταφέρει υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal, τους οποίους χρησιμοποιεί η Ρωσία για να βομβαρδίσει τη γειτονική της χώρα.
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα σήμερα στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από τις αρχές, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της σύρραξης.
Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι 1,5 έτους και 23 τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Σινεγκούμποφ.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ένα «κυνικό πλήγμα» εκ μέρους της Ρωσίας, που «γνωρίζει ότι μία συνάντηση λαμβάνει χώρα σήμερα στην Ουάσιγκτον και θα αφορά το τέλος του πολέμου».
Στη Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.
Ένα ακόμη ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και επτά τραυματίες στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου εκτυλίσσεται το κύριο μέρος των μαχών, έγινε γνωστό από την περιφερειακή εισαγγελία.
Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στις πόλεις Ντομπροπίλια και Κοστιαντίνιβκα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Οι ουκρανικές αρχές έκαναν επίσης λόγο τη νύχτα για ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιφέρειες Σούμι (βορειοανατολικά), Οδησσό (νότια) και Χερσώνα (νότια).
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται ήδη στο Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Στις 7.15 το απόγευμα της Δευτέρας (18/8/25) έφτασε στο Λευκό Οίκο η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.
Είχαν συνάντηση με τον Ζελένσκι, πριν το μεγάλο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει «λύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες», κατηγορώντας τον Τύπο – και ιδιαίτερα τη Wall Street Journal – για «βλακεία».
«Αυτό δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί αν ήμουν πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται πάνω σε όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να τις σταματήσουν. Είναι “ΗΛΙΘΙΟΙ” άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, χωρίς νοημοσύνη και κατανόηση, και το μόνο που κάνουν είναι να επιδεινώνουν την τρέχουσα καταστροφή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθιστώντας την επίλυσή της ακόμη πιο δύσκολη», έγραψε.
Επέκρινε επίσης τον Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι είναι η αιτία του πολέμου στην Ουκρανία.
Πολίτες με πλακάτ στα χέρια διαδηλώνουν υπέρ της Ουκρανίας, κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Λίγο μετά την άφιξή της στην Ουάσιγκτον, η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε:
«Είναι μια σημαντική ημέρα. Έπειτα απο τρία χρόνια στα οποία η Ρωσία δεν έστελνε κανένα θετικό μηνυμα και απαιτούσε την πτώση του Κιέβου, σήμερα δημιουργούνται περιθώρια διαλόγου, διότι σημειώνεται τέλμα στην πολεμική αντιπαράθεση. Μια κατάσταση η οποία προέκυψε χάρη στο θάρρος των Ουκρανών, αλλά και στη στήριξη που μέχρι τώρα η Δύση παρείχε στη χωρα που δέχθηκε την επίθεση.
Πρέπει να μην το ξεχνάμε, διότι η ενότητα της Δύσης θεωρώ ότι έιναι το μέσο που διαθέτουμε για να οικοδομήσουμε ειρήνη, για να εγγυηθούμε δικαιοσύνη. Η Ιταλία είναι πάντα παρούσα, όπως συνέβη τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κληθήκαμε να δώσουμε τη συμβολή μας σε επίπεδο προτάσεων και διπλωματίας και είμαστε ευχαριστημένοι για το ότι, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, το σημείο εκκίνησης είναι μια ιταλική πρόταση. Να οικοδομηθούν, δηλαδή, αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες να εμπνέονται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
Πρέπει να εργαστούμε κι άλλο, νομίζω ότι σήμερα θα γίνει σημαντική δουλειά. Όταν προσπαθείς να σταματήσεις τον πόλεμο και να οικοδομήσεις την ειρήνη, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις, προς εγγύηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας των εθνών μας. Η Ιταλία είναι παρούσα με όλες τις ιδέες και τις προτάσεις που απέδειξε ότι διαθέτει, στο διάστημα των τελευταίων μηνών».
Λίγο πριν τις 19.00 το απόγευμα ξεκίνησε στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι με Ευρωπαίους ηγέτες, όπως μεταδίδει η ρωσική υπηρεσία του BBC.
Το CNN, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, αναφέρει ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζουν τις θέσεις τους πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
