Ντόναλντ Τραμπ: Μυστήριο με την συνεχιζόμενη απουσία του και την δήλωση που θα κάνει σήμερα από τον Λευκό Οίκο

Θεωρίες συνομωσίας ή αλήθεια; Η «εξαφάνιση» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εδώ και μια εβδομάδα έχει φουντώσει την σεναριολογία για την κατάσταση της υγείας του.

Ειδικά στα social media οι φήμες δίνουν και παίρνουν για το αν είναι άρρωστος ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και αν θα παραιτηθεί. Οι φήμες πολλαπλασιάστηκαν μετά τη μια και μοναδική εμφάνιση που έκανε πηγαίνοντας για γκολφ και έμοιαζε καταπονημένος, σκιά του εαυτού του και με ένα εξόγκωμα στο πρόσωπο.

Και η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει σήμερα δήλωση αντί να καταλαγιάσουν τα παραπάνω τα έχουν ενισχύσει. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ σοβαρά άρρωστος και κάποιοι άλλοι δεν διστάζουν να προβλέψουν ακόμα και την παραίτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε trend στο X το hashtag #Trumpisdead.

Και είναι και το σημάδι στο χέρι του το οποίο όταν εντοπίστηκε προκάλεσε πολλούς ψιθύρους με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt να αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι ο 79χρονος Trump είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Πρόκειται για μια κατάσταση αρκετά συχνή στους ηλικιωμένους και εμφανίζεται όταν οι φλέβες στα πόδια δυσκολεύονται να μεταφέρουν αίμα στην καρδιά.