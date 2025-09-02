Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Μυστήριο με την συνεχιζόμενη απουσία του και την δήλωση που θα κάνει σήμερα από τον Λευκό Οίκο

Το μελανιασμένο χέρι, η παραδοχή ότι έχει φλεβική ανεπάρκεια και η πιο πρόσφατη εμφάνιση του Αμερικανού Προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ
Αυτή είναι η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο σε γκολφ κλαμπ στην Βιρτζίνια / REUTERS/Nathan Howard

Θεωρίες συνομωσίας ή αλήθεια; Η «εξαφάνιση» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εδώ και μια εβδομάδα έχει φουντώσει την σεναριολογία για την κατάσταση της υγείας του. 

Ειδικά στα social media οι φήμες δίνουν και παίρνουν για το αν είναι άρρωστος ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και αν θα παραιτηθεί. Οι φήμες πολλαπλασιάστηκαν μετά τη μια και μοναδική εμφάνιση που έκανε πηγαίνοντας για γκολφ και έμοιαζε καταπονημένος, σκιά του εαυτού του και με ένα εξόγκωμα στο πρόσωπο. 

Και η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει σήμερα δήλωση αντί να καταλαγιάσουν τα παραπάνω τα έχουν ενισχύσει. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ σοβαρά άρρωστος και κάποιοι άλλοι δεν διστάζουν να προβλέψουν ακόμα και την παραίτησή του. 

whitehouse

Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε trend στο X το hashtag #Trumpisdead.

Και είναι και το σημάδι στο χέρι του το οποίο όταν εντοπίστηκε προκάλεσε πολλούς ψιθύρους με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt να αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι ο 79χρονος Trump είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Ντόναλντ Τραμπ
Η φωτογραφία με το μελανιασμένο χέρι είναι από την συνάντηση του Τραμπ με τον ηγέτη της Νότιας Κορέας στις 25 Αυγούστου / REUTERS/Brian Snyder TPX IMAGES OF THE DAY
Ντόναλντ Τραμπ
Η φωτογραφία με το μελανιασμένο χέρι είναι από την συνάντηση του Τραμπ με τον ηγέτη της Νότιας Κορέας στις 25 Αυγούστου / REUTERS/Brian Snyder

Πρόκειται για μια κατάσταση αρκετά συχνή στους ηλικιωμένους και εμφανίζεται όταν οι φλέβες στα πόδια δυσκολεύονται να μεταφέρουν αίμα στην καρδιά.

