Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος του την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις συνομιλίες με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία.

Η συμφωνία επιδιώκει να θέσει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα υποστήριξε ότι απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη (15.04.2026) στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News με τη Μαρία Μπαρτιρόμο δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του».

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. «Πιστεύω ότι έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικά όπλα. Και αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα αποκαλούσατε τους πάντες εκεί “κύριε”, και δεν θα θέλατε να το κάνετε αυτό».