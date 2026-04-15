Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος του την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις συνομιλίες με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία.

Η συμφωνία επιδιώκει να θέσει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα υποστήριξε ότι απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη (15.04.2026) στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News με τη Μαρία Μπαρτιρόμο δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του».

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. «Πιστεύω ότι έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικά όπλα. Και αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα αποκαλούσατε τους πάντες εκεί “κύριε”, και δεν θα θέλατε να το κάνετε αυτό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
70
66
65
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo