Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ευκολότερος από ό,τι νομίζαμε, σύντομα οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν

Οι ΗΠΑ έχουν «εξουδετερώσει» την ηγεσία του Ιράν «δύο φορές», τόνισε σε νέες σύντομες δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τον ιρανικό ναυτικό στόλο, προσθέτοντας ότι έχουν χτυπηθεί 28 ναρκοθετικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αναφέρθηκε και στην τιμή του πετρελαίου, λέγοντας ότι «θα μειωθεί σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε την Τετάρτη (11.03.2026) στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια επιχείρηση στην πόλη του Σινσινάτι. Περιέγραψε και πάλι τη σύγκρουση στο Ιράν ως «εκδρομή» και λέει ότι είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Ο Τραμπ είπε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να «επιστρέψουν στην κανονική τους πορεία» σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αποκάλεσε την αύξηση των τιμών του πετρελαίου «θέμα πολέμου».

στη συνέχεια, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρωτά αν πρόκειται για πόλεμο ή εκδρομή, ο Τραμπ απαντά «και τα δύο». «Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από τον πόλεμο… για αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε ευκολότερο από ό,τι νομίζαμε».

Μάλιστα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έχουν χτυπήσει 28 ναρκοθετικά πλοία μέχρι αυτή τη στιγμή», αναφερόμενος σε αναφορές για ιρανικά σκάφη που προσπαθούν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός κατάφερε να εξαλείψει τα ηγετικά στελέχη του Ιράν. Πολύ σύντομα το πετρέλαιο θα πέσει, η αύξηση είναι προσωρινή.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται μάλιστα πως ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα, δήλωσε στο Axios ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να χτυπήσουμε.