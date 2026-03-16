Ντόναλντ Τραμπ: Ο Πούτιν φοβάται τις ΗΠΑ – Δεν χρειαζόμαστε κανέναν, είμαστε το δυνατότερο έθνος

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε μία ιδιαίτερη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας, με κύριο θέμα την βοήθεια των κρατών στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,, Ντόναλντ Τραμπ, είχε κάνει έκκληση σε όλες τις χώρες που τα πλοία τους περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, να βοηθήσουν στο να παραμείνουν ανοιχτά, κόντρα στις βλέψεις του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν έχασε την ευκαιρία να τονίσει το πόσο δυνατή είναι η Αμερική και αφού είπε μεταξύ άλλων ότι έχουν εξουδετερώσει πρακτικά το Ιράν, μίλησε για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέροντας ότι φοβάται τις ΗΠΑ αλλά τόνισε παράλληλα ότι το ΝΑΤΟ είναι οι ΗΠΑ.

«Το ΝΑΤΟ είμαστε εμείς. Ο Πούτιν μας φοβάται, δεν φοβάται την Ευρώπη. Φοβάται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν, είμαστε το δυνατότερο έθνος

Μπορεί να ζήτησε τη βοήθεια άλλων κρατών που τα πλοία τους που μεταφέρουν πετρέλαιο περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, όμως πολλές χώρες αρνήθηκαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ, με τον αμερικανό πρόεδρο να τονίζει ότι η Αμερική για πολλά χρόνια προστατεύει χώρες, οι οποίες δεν θα βοηθούσαν τις ΗΠΑ όταν χρειαζόταν.



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ της Δευτέρας, 16.03.2026, εκτός από ότι εξαπέλυσε πυρά για τις χώρες αυτές, τονίζοντας ότι το ότι δεν βοήθησαν, είναι κάτι που θα θυμάται ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η πραγματικότητα είναι ότι «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν, είμαστε το δυνατότερο έθνος στον κόσμο. Δεν τους χρειαζόμαστε να εμπλακούν. Εγώ ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουν, γιατί τους προστατεύουμε όλα αυτά τα χρόνια», είπε και μετά ανέφερε το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βοήθησε τις ΗΠΑ κάτι που τον εξέπληξε, ενώ είπε ότι θεωρεί ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα βοηθήσει στα Στενά του Ορμούζ μετά από συνομιλία που είχαν.