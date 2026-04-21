Ντόναλντ Τραμπ: Οι αλλοπρόσαλλες αναρτήσεις που τορπίλισαν τις συνομιλίες με το Ιράν

Η «λατρεία» του Ντόναλντ Τραμπ στις αναρτήσεις στα social media είναι γνωστές. Το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνέχιζε και σε αυτή τη θητεία να ανακοινώνει ριζικές αλλαγές -για όλον τον κόσμο- μέσω του Truth Social ήταν επίσης αναμενόμενο. Το ότι όμως μέσω των tweets του θα μπλόκαρε την πολυπόθητη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος.

Λίγο πριν έρθει το Σαββατοκύριακο, ΗΠΑ και Ιράν φαίνονταν να πλησιάζουν αρκετά σε μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που πλέον μετρά πάνω από 7 εβδομάδες. Με την κατάπαυση του πυρός να είναι σε ισχύ -λήγει την Τετάρτη-, όλα έδειχναν πως οι συνομιλίες θα φέρουν αποτελέσματα. Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ υπέκυψε στον «εθισμό» του. Ξεκίνησε να δημοσιεύει ευαίσθητες πληροφορίες, σαν να προσπαθεί να διαπραγματευτεί μέσω των social media, κάτι που «πάγωσε» την Τεχεράνη.

Ενώ πακιστανική αντιπροσωπεία βρίσκονταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ βιάστηκε να ανακοινώσει πως η Τεχεράνη συμφώνησε σε μία σειρά από διατάξεις οι οποίες όμως δεν είχαν επιβεβαιωθεί. Έγραψε μάλιστα πως το Ιράν συμφώνησε σε πολλές από τις απαιτήσεις των ΗΠΑ οι οποίες φαινόνταν αμφιλεγόμενες: όπως η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, το «αγκάθι» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Τότε ξεκίνησαν και οι διαψεύσεις από την ιρανική πλευρά, με την παγκόσμια κοινότητα να διαβάζει τις εξελίξεις και να αναρωτάται ποιος λέει αλήθεια, ποιος ψέματα και που αποσκοπεί αυτός ο πανζουρλισμός.

Στον «αέρα» οι διαπραγματεύσεις

Ακόμη μία ανάρτηση που δίχασε ήταν και ο δεύτερος γύρος συνομιλιών στο Πακιστάν.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στον κόσμο πως συμφωνήθηκε β’ γύρος συνομιλιών με το Ιράν, η Τεχεράνη ήρθε για ακόμη μία φορά να διαψεύσει. Ακόμη και στο σήμερα, το Ιράν δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα συμμετάσχει ενώ αμερικανικά μέσα μεταδίδουν πως ο Τζέι Ντι Βανς μεταβαίνει ήδη προς το Ισλαμαμπάντ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παραδέχτηκαν ότι οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν βλάψει τις συνομιλίες, επισημαίνοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και τη βαθιά δυσπιστία των Ιρανών απέναντι στις ΗΠΑ.

«Οι Ιρανοί δεν εκτίμησαν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματευόταν μέσω των social media και έδινε την εντύπωση ότι είχαν εγκρίνει θέματα στα οποία δεν είχαν ακόμη συμφωνήσει, και τα οποία δεν είναι δημοφιλή στον λαό τους», δήλωσε στο CNN ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί ανησυχούν ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να φανούν αδύναμοι.

Η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος

Μία από τις αναρτήσεις που προκάλεσαν εντύπωση ήταν και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γράψει στα social media και είχε πει σε συνεντεύξεις του αρκετές φορές, πως το Ιράν συμφώνησε για την καθολική αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος.

Δήλωσε στο CBS News ότι η Τεχεράνη «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου της. Ενώ στο Axios ανέφερε ότι μια συνάντηση «πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα».

Και σε αυτήν την περίπτωση, το Ιράν έσπευσε να διαψεύσει.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάστηκε για άλλη μια φορά την Κυριακή, όταν ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό επιτέθηκε και κατάσχεσε ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο, αφού αυτό προσπάθησε να περάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν, εξοργίζοντας ακόμη περισσότερο τους Ιρανούς.

Τώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται και πάλι μπροστά σε μια απόφαση: αν θα αποδεχτεί μια συμφωνία, έστω και ατελή, ή αν θα οδηγήσει σε κλιμάκωση μια σύγκρουση που κάποτε είχε δηλώσει ότι θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ διατήρησε την στάση του Τραμπ λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν βρεθεί ποτέ πιο κοντά σε μία συμφωνία, και αυτό χάρη στις διαπραγματευτικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν αισθάνομαι πίεση από τον πόλεμο»

Ο Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα ότι δεν αισθάνεται πίεση να καταλήξει σε συμφωνία, παρά την αυξανόμενη αντιπάθεια του αμερικανικού κοινού για τον πόλεμο και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει στην αύξηση των τιμών της βενζίνης.

«Δεν αισθάνομαι καμία απολύτως πίεση, αν και όλα θα γίνουν, σχετικά γρήγορα!», έγραψε στο Truth Social.

Δεν ήταν σαφές μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας αν κάποιος σύμβουλος είχε εκφράσει στον πρόεδρο την ανησυχία ότι η τάση του να δημοσιεύει μηνύματα θα μπορούσε να βλάψει τις διαπραγματεύσεις. Μέχρι το μεσημέρι, είχε δημοσιεύσει πολλές φορές στο Truth Social σχετικά με τον πόλεμο, συνολικά περισσότερες από 900 λέξεις.

Με πληροφορίες από το CNN