Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν κέρδος από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου – Θα σταματήσουμε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Οι ΗΠΑ είναι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, με διαφορά ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και συνεπώς επωφελούνται οικονομικά όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι για τον ίδιο προτεραιότητα αποτελεί να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη χώρα «κακόβουλη αυτοκρατορία», εκφράζοντας την άποψη ότι η απόκτηση πυρηνικών θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και, κατ’ επέκταση, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναλυτικά η ανάρτηση από τον Ντόνταλντ Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, εμείς κερδίζουμε πολλά χρήματα.

Ωστόσο, πολύ μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και σημασίας για μένα, ως Πρόεδρο, είναι να σταματήσουμε μια κακή αυτοκρατορία, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, πράγματι, τον κόσμο.

Δεν θα επιτρέψω ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

The United States is the largest Oil Producer in the World, by far, so when oil prices go up, we make a lot of money.



Υπενθυμίζεται ότι η 13η ημέρα του πολέμου έχει αρκετά μεγάλη ένταση με το Ιράν αλλά και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να στοχεύουν πλέον εγκαταστάσεις ενέργειας.