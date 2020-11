Ντόναλντ Τραμπ: Οι Ρεπουμπλικάνοι του γυρνούν την πλάτη, ο γιός του θέλει «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Κορυφαία αμερικανικά ΜΜΕ τον… έκλεισαν και τον κατηγόρησαν για παραπληροφόρηση. Τα όσα, εξοργιστικά ξανά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη (μόλις δεύτερη μετά τις αμερικανικές εκλογές) νέα δημόσια εμφάνισή του ενόχλησαν και τους Ρεπουμπλικάνους.

Το κόμμα που στήριξε (αναγκαστικά μάλλον) τον Ντόναλντ Τραμπ και στις φετινές αμερικανικές εκλογές, παίρνει αποστάσεις μετά τα συνεχή σχόλια για “νοθεία”, “απάτη” και “κλοπή” του εκλογικού αποτελέσματος.

Ήταν πολλοί οι Ρεπουμπλικάνοι που αποστασιοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την πρώτη του δήλωση πως… κερδίζει, αλλά έχει γίνει νοθεία, ανάμεσά τους ο συνεργάτης του και πρώην κυβερνήτης του Νιο Τζέρσεϊ. Τώρα, μετά τις νέες δηλώσεις που ανάγκασαν μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ να τον «κόψουν» στον… αέρα, τον ίδιο δρόμο ακολουθούν κι άλλοι.

«Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται τρελό», έκρινε ο Άνταμ Κίνζινγκερ, βουλευτής που εκλέγεται στο Ιλινόι. «Εάν υπάρχουν τεκμηριωμένες ανησυχίες για νοθεία», πρόσθεσε, «θα πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη», είπε και τάχθηκε εναντίον της διασποράς «παραπληροφόρησης».

«Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανένας τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος απόψε χωρίς να υπονομεύσει τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα μας. Η Αμερική καταμετρά τις ψήφους, και πρέπει να σεβαστούμε τα αποτελέσματα, όπως κάναμε πάντα», σημείωσε ο Λάρι Χόγκαν, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μέριλαντ.

«Εάν οποιοσδήποτε διαθέτει αποδείξεις ότι έγινε κάτι παράνομο, πρέπει να τις παρουσιάσει και το ζήτημα να διευθετηθεί. Οτιδήποτε λιγότερο πλήττει την ακεραιότητα των εκλογών μας, είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας», σημείωσε ο Πολ Μίτσελ, βουλευτής που εκλέγεται στο Μίσιγκαν.

Ο γερουσιαστής Πατ Τούμι, ο οποίος εκπροσωπεί την Πενσιλβάνια, επισήμανε από την πλευρά του ότι δεν έχει δει απολύτως καμία απόδειξη πως διαπράχθηκε εκτεταμένη νοθεία.

Σαν να μην έχει καταλάβει τίποτα, όπως και ο πατέρας του, ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ τον κάλεσε να ξεκινήσει… «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον της εκλογικής «νοθείας» που διαπράττεται, κατά τη γνώμη του, στην καταμέτρηση των ψήφων.

«Το καλύτερο για το μέλλον της Αμερικής είναι ο πρόεδρος Τραμπ να κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο γι’ αυτές τις εκλογές και να αποκαλύψει όλη τη νοθεία, την κλεψιά, τους νεκρούς/ετεροδημότες ψηφοφόρους, όλα αυτά που γίνονται εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ στο Twitter.

«Είναι καιρός να καθαρίσουμε αυτό το χάος και να σταματήσουμε να μοιάζουμε με μπανανία», πρόσθεσε.

