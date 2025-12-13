Ντόναλντ Τραμπ: Οι χερσαίες επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας θα ξεκινήσουν σύντομα

Τις απειλές του για επιθέσεις κατά των εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα και σε άλλες περιοχές επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν «τώρα», προσθέτοντας ότι «θα αρχίσουν να συμβαίνουν».

«Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποτρέψει πιθανές χερσαίες επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν θέλει να το πει αυτό».

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει την πραγματοποίηση τέτοιων χτυπημάτων, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να σταματήσει τα κυκλώματα που διακινούν ναρκωτικά μέσω οδικών και συνοριακών περασμάτων.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, αλλά δήλωσε ότι «δεν θα ήταν πολύ έξυπνο» να αποκαλύψει αυτή την πληροφορία.

«Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ», προσέθεσε.