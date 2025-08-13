Ντόναλντ Τραμπ: Πιθανή «δεύτερη γρήγορη συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι «αν πάει καλά η Αλάσκα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (13.08.2025), κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον, ότι είχε «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. «Θα της έβαζα 10», είπε, χαρακτηρίζοντας τη συνομιλία «πολύ, πολύ φιλική», δύο μέρες πρίν την μεγάλη συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τράμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί πρώτα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει εκ νέου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους άλλους ηγέτες. Υπαινίχθηκε επίσης ότι ενδέχεται να ακολουθήσει μια δεύτερη τριμερής συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον η πρώτη πάει καλά. «Η πρώτη θα χρησιμεύσει για να δούμε πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η δεύτερη θα μπορούσε να «οριστικοποιήσει» μια συμφωνία ή να επιτρέψει την επίτευξη «σημαντικών πραγμάτων».

Η δήλωση αυτή έγινε την ώρα που το CBS μετέδιδε νωρίτερα, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών, ότι οι ΗΠΑ αναζητούν τοποθεσία για μια τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι «μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας».

Ο Τραμπ ωστόσο διευκρίνισε: «Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, αν κρίνω ότι δεν είναι σκόπιμη, επειδή δεν έλαβα τις απαντήσεις που πρέπει να έχουμε».

Σε ερώτηση για το εάν η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες αν δεν κινηθεί προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα υπάρξουν». Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, αλλά προειδοποίησε: «Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες».