Ντόναλντ Τραμπ σε ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει – Θα επιβάλω κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλοι κάνουν το ίδιο»

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι» έγραψε στο
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Έτοιμος να εφαρμόσει σοβαρές κυρώσεις στη Ρωσία εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όταν «όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή του στο ΝΑΤΟ σημείωσε πως «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «ξεκινήσω» όταν είστε έτοιμοι».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι συγκλονιστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας.

Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε. Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά γελοίου πολέμου.

 

Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτά τα ισχυρά δασμολογικά μέτρα θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. Τρελό!). Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΌΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Ντόναλντ Τραμπ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής».

Κόσμος
