Ντόναλντ Τραμπ: «Στέλνω τεράστια αρμάδα στο Ιράν – Θα δούμε τι θα συμβεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο επίκεντρο το σενάριο στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ιράν με απρόβλεπτες συνέπειες, υιοθετώντας έντονα επιθετική γλώσσα απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια εξαιρετικά ισχυρή ναυτική δύναμη έχει ήδη ξεκινήσει προς την περιοχή, εντείνοντας την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στο καθεστώς του Ιράν.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο -μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε- που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δύναμη μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη της Βενεζουέλας, αναφέρει.

«Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν, αυτό είναι καλό… Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί» σημείωσε αινιγματικά.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει ότι το Ιράν πρέπει να κάνει «δύο πράγματα» για να αποφύγει τη στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ, που ενισχύουν τις δυνάμεις τους στον Κόλπο.

«Πρώτον, όχι πυρηνικά. Και δεύτερον, να σταματήσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές. Έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα, πολύ ισχυρά πλοία, που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή και θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».

Το Ιράν θέλει διάλογο με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ βρέθηκε την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες, με τον Χακάν Φιντάν, με θέμα την αποτροπή της απειλής στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

Εκεί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και να μην περιλαμβάνουν τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες και ισότιμες, το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες», είπε ο Αραγτσί σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Πρόσθεσε όμως ότι τα συστήματα πυραυλικής άμυνας του Ιράν «δεν θα αποτελέσουν ποτέ αντικείμενο» των συνομιλιών και επανέλαβε τον ισχυρισμό της κυβέρνησής του ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι απολύτως ειρηνικό.