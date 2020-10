Ντόναλντ Τραμπ: Σχεδόν… όλοι οι άνθρωποι του προέδρου θετικοί στον κορονοϊό!

Δεν είναι μόνο η Χόουπ Χικς, η στενή συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ που φέρεται (δεν έχει αποδεχτεί) ότι κόλλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του Μελάνια, κορονοϊό. Πολλοί από τους… ανθρώπους του προέδρου έχουν βρεθεί θετικοί.

Ο τελευταίος που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό είναι ο Bill Stepien, ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Κορυφαίος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι ο Stepien βρέθηκε θετικός στον ιό και τις επόμενες μέρες θα δουλέψει από το σπίτι.

Ο Στέπιεν ταξίδεψε με τον Τραμπ στο Κλίβελαντ για το debate, όπως και η Χόουπ Χικς. Ήταν επίσης στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο τη Δευτέρα.

Δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ κι έχει νοσήσει.

Η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κονγουέι, η οποία ήταν από τις πιο στενές συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ αλλά παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες, έκανε γνωστό πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό και τέθηκε σε απομόνωση.

«Τα συμπτώματά μου είναι ήπια (ελαφρύς βήχας) και νιώθω καλά. Άρχισε διαδικασία καραντίνας, σε συνεννόηση με γιατρούς», ανέφερε η Κονγουέι μέσω Twitter.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️