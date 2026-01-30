Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: «Ταραχοποιός και στασιαστής» ο Άλεξ Πρέτι

Με νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Truth Social σε ένα βίντεο που έδειχνε τον Πρέτι, 11 ημέρες πριν από τον θάνατό του, να αντιστέκεται στη διάρκεια σύλληψης στη Μινεάπολη
Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη
Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη / U.S. Department of Veterans Affairs / Handout via REUTERS

«Υποκινητής ταραχών και ενδεχομένως στασιαστής» ήταν κατά τον Ντόναλντ Τραμπ ο νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι, ο οποίος έπεσε νεκρούς από δύο αστυνομικούς της ICE το Σάββατο (24.1.26) στη Μινεάπολη.

Με νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Truth Social σε ένα βίντεο που έδειχνε τον Πρέτι, 11 ημέρες πριν από τον θάνατό του, να αντιστέκεται στη διάρκεια σύλληψης που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί, επίσης στη Μινεάπολη, μια πόλη στις βόρειες ΗΠΑ που συγκλονίζεται από τις αρχές του μήνα από διαμαρτυρίες κατά των επιδρομών από μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καταστολής της μετανάστευσης.

«Υποκινητής ταραχών και ενδεχομένως στασιαστής, η αξία του Άλεξ Πρέτι μόλις μειώθηκε απότομα με το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και τον δείχνει να φωνάζει και να φτύνει στο πρόσωπο έναν πολύ ήρεμο και ψύχραιμο αξιωματικό της ICE», της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καταστολής της μετανάστευσης, έγραψε ο Τραμπ.

 

Ο Πρέτι φαίνεται «να κλωτσάει μανιωδώς ένα ολοκαίνουργιο, πολύ ακριβό κυβερνητικό όχημα με τέτοια δύναμη και βία που έσπασε το πίσω φανάρι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Αυτή ήταν μια πραγματικά βίαιη και ανεξέλεγκτη επίδειξη θυμού, ορατή σε όλους. Ο πράκτορας της ICE παρέμεινε ήρεμος και ψύχραιμος, κάτι που δεν είναι εύκολο σε τέτοιες συνθήκες! ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από ένα διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης πριν γίνει viral. Σε αυτό φαίνεται ο Άλεξ Πρέτι να εξυβρίζει ομοσπονδιακούς αστυνομικούς της ICE σε έναν δρόμο της Μινεάπολης στις 13 Ιανουαρίου.

Ο 37χρονος νοσηλευτής φτύνει ένα από τα SUV που μεταφέρουν τους αξιωματικούς. Στη συνέχεια κλωτσάει το πίσω μέρος του οχήματος και με μια δεύτερη κλωτσιά σπάει το δεξί πίσω φανάρι του οχήματος.

Μασκοφόροι αστυνομικοί κατεβαίνουν αμέσως για να τον συλλάβουν. Ο Πρέτι ρίχνεται στο έδαφος από τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικούς. Η αστυνομία χρησιμοποιεί επίσης δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι φωνάζουν και σφυρίζουν ακόμη πιο δυνατά.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν την αυθεντικότητα του βίντεο, κάνοντας λόγο για προϊόν AI.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
75
74
47
45
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Αν τολμάς, έλα στο Κίεβο», το μήνυμα Ζελένσκι στον Πούτιν μετά το κάλεσμα να πάει στη Μόσχα
Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι παραμένει ανοιχτός σε «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης σε επίπεδο κορυφής, απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο αυτή να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι 7
Άντρας ντυμένος Μπάτμαν διαμαρτυρύθηκε σε δημοτικό συμβούλιο για τη βία της ICE: «Κάντε κάτι»
«Μπορεί κάποιος από εσάς να πάει σπίτι του και να πει στα παιδιά του ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει τους συμμαθητές τους, να προστατεύσει τους παππούδες τους;» - Δείτε το βίντεο
Άντρας ντυμένος Μπάτμαν διαμαρτυρύθηκε σε δημοτικό συμβούλιο για τη βία της ICE
ΝΥΤ: O Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν – Επέμβαση όπως στη Βενεζουέλα και χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις
Και όλα αυτά την ώρα που ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή σε διπλωματική λύση αλλά προειδοποιεί πως «ο χρόνος τελειώνει»
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo