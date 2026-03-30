Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν μας έδωσε 20 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο – Αποδέχτηκαν τα περισσότερα από τα 15 σημεία του σχεδίου μας

Με απανωτές δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να σημειώσει πως οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο με το Ιράν, θα αποκτήσουν το πετρέλαιό της Τεχεράνης με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ενώ τόνισε πως ο ίδιος κατάφερε και πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει το νησί Χαργκ, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είπε στους FT: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά κάποιοι ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: “γιατί το κάνετε αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι».

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους FT. «Θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί (στο νησί) για λίγο καιρό» σημείωσε.

U.S. President Donald J. Trump tells reporters aboard Air Force One that Iran has given the United States a “tribute” of 20 oil tankers that are expected to begin crossing Monday morning through the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/IBOt9OkumU — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

Σε ερώτηση για την άμυνα του Ιράν στο νησί Χαργκ είπε: «Δεν νομίζω ότι έχουν καμία άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα».

Έσπευσε να σημειώσει πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω Πακιστανών βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Στη συνέχεια έκανε μια σειρά νέων δηλώσεων πάνω στο Air Force One. Ο ίδιος τόνισε πως το Ιράν έχει αποδεχθεί «ως επί το πλείστον» τη λίστα 15 σημείων που οι ΗΠΑ μετέφεραν μέσω του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου. «Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το κάνουν;» είπε.

«Ζητήσαμε 15 πράγματα, και για το μεγαλύτερο μέρος, έχουν συμφωνήσει. Θα ζητήσουμε ακόμα δύο–τρία πράγματα», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως το Ιράν έχει δώσει πετρέλαιο στις ΗΠΑ, το οποίο θα αποσταλεί αύριο, ως ένδειξη σοβαρότητας στη δέσμευσή του για τη συμφωνία. Δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι οι σημαντικές απώλειες στην ηγεσία της Τεχεράνης και η καταστροφή βασικών δομών αποτελούν ουσιαστική ανατροπή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Oρμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από τα Στενά του Oρμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο. «Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν.

Speaking to reporters onboard Air Force One, President Trump claims that there have already been two “regime changes” in Iran, and that the members of both the first and second regimes are all dead, while the third regime has been “very reasonable.” pic.twitter.com/DPKX0OJ80d — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και μια ανάρτηση στο Truth Social: «Μεγάλη μέρα στο Ιράν. Πολλά σημεία που στοχεύαμε εδώ και καιρό έχουν πληγεί και καταστραφεί από τον μεγάλο στρατό μας, τον καλύτερο και πιο ισχυρό στον κόσμο».