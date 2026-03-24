Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία, δέχτηκε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν «συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που αφορά τόσο τον ενεργειακό τομέα όσο και το Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και «μιλάει λογικά».

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί θα μπήκε στον κόπο να συνομιλήσει με το Ιράν αν δεν τους εμπιστευόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή θα κλείσουν συμφωνία. Χθες έκαναν κάτι που ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Μας έκαναν ένα δώρο, και το δώρο έφτασε σήμερα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο αξίας τεράστιου χρηματικού ποσού, και δεν πρόκειται να σας πω τι είναι αυτό το δώρο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα: έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους.»

Όταν ρωτήθηκε αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή… Μπορώ να σας πω ότι θα ήθελαν να κάνουν μια συμφωνία — και ποιος δεν θα ήθελε αν ήσασταν εκεί; Κοιτάξτε, το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους έχουν εξαφανιστεί… σχεδόν όλα όσα έχουν έχουν εξαφανιστεί».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Περιφερόμαστε ελεύθερα πάνω από την Τεχεράνη. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.»