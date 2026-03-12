Ντόναλντ Τραμπ: «Το Στενό είναι σε εξαιρετική φόρμα – Έχουμε καταστρέψει όλα τα σκάφη τους»

Το Στενό του Ορμούζ φαίνεται να βρίσκεται «σε εξαιρετική φόρμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς έχει «ξεδοντιαστεί» από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ έχουν σημειώσει νίκη στον πόλεμο, παρά την επανεμφάνιση αυξητικής τάσης στις τιμές του πετρελαίου.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για ιρανικούς αδρανείς πυρήνες στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Ξέρουμε πού βρίσκονται οι περισσότεροι. Νομίζω ότι έχουμε τα μάτια μας πάνω σε όλους τους…

Ήρθαν όταν κυβερνούσε ο νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν, ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας! Πολλοί άνθρωποι ήρθαν επί Μπάιντεν με τα ηλίθια ανοιχτά σύνορά του. Αλλά ξέρουμε πού βρίσκονται οι περισσότεροι από αυτούς».

Asked by reporters about oil prices and the Strait of Hormuz upon returning to Joint Base Andrews from tonight’s rally in Kentucky, President Donald J. Trump stated: “The Straits are in great shape. We’ve knocked out all of their boats. They have some missiles, but not very many.… pic.twitter.com/GhWQ6JaE4U — OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2026

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις τιμές του πετρελαίου και το Στενό του Ορμούζ κατά την επιστροφή του στην Κοινή Βάση Άντριους μετά την προεκλογική συγκέντρωση στο Κεντάκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Στενό είναι σε εξαιρετική φόρμα. Έχουμε καταστρέψει όλα τα σκάφη τους. Έχουν μερικούς πυραύλους, αλλά όχι πολύ πολλούς. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή φόρμα Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει την αεροπορία τους. Δεν έχουν καθόλου αντιαεροπορικό εξοπλισμό. Δεν έχουν ραντάρ. Οι ηγέτες τους έχουν χαθεί. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα».

Trump on Iranian sleeper cells in the US: “We know where most are. We have our eyes on all of them, I think — They came in under sleepy Joe Biden, the worst president in the history of our country!”



pic.twitter.com/VfcvEsmNyi — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε… «Θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην πραγματικότητα, μέσα σε μια ώρα, κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα».