Ντόναλντ Τραμπ: Το βίαιο λεξιλόγιο του και η νέα αγαπημένη του λέξη «nuclear»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά με έναν τρόπο που δεν θυμίζει κανέναν από τους προκατόχους του προέδρους των ΗΠΑ. Για πολλούς, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί μοιάζει απλοϊκό, σχεδόν παιδικό, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά τις ίδιες αγαπημένες λέξεις και εκφράσεις.

Κι όμως, αυτό το ιδιαίτερο, άμεσα αναγνωρίσιμο ύφος φαίνεται να αποτελεί βασικό στοιχείο της απήχησης του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική του βάση – τους MAGA.

Από την εποχή των περιβόητων Access Hollywood tapes – μιας ηχογράφησης του 2005 με σεξιστικά σχόλια που προκάλεσε σάλο όταν αποκαλύφθηκε το 2016 – ο Τραμπ έχει πει δημόσια πράγματα που κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα διανοούνταν να εκστομίσει.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια χώρα που τη δεκαετία του 1970 είχε σοκαριστεί όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον χρησιμοποιούσε χυδαία γλώσσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ακαδημαϊκοί έχουν χαρακτηρίσει το ρητορικό του στυλ «ανισόρροπη υβρεολόγια», επισημαίνοντας τη συνεχή χρήση υποτιμητικής γλώσσας και την τάση για απλοποίηση σύνθετων ζητημάτων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως η έντονη χρήση βίαιου λεξιλογίου – ιδίως όρων που συνδέονται με πόλεμο και έγκλημα – αποτελεί σαφή απόκλιση από την αμερικανική πολιτική παράδοση.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η ρητορική του έχει γίνει ακόμη πιο επιθετική και ακραία, σηματοδοτώντας μια καθαρή απομάκρυνση από τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν οι προκάτοχοί του σε αντίστοιχες κρίσεις.

Προσωπικές επιθέσεις και απαξίωση αντιπάλων

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ αποκαλώντας τον «άθλιο και μοχθηρό άνθρωπο», λέγοντας χαρακτηριστικά: «τον έφαγα πριν με φάει αυτός».

Αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία» και μίλησε για «τη συμμορία των αιμοδιψών τραμπούκων του».