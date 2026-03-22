Ντόναλντ Τραμπ: Το βίαιο λεξιλόγιο του και η νέα αγαπημένη του λέξη «nuclear»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά με έναν τρόπο που δεν θυμίζει κανέναν από τους προκατόχους του προέδρους των ΗΠΑ. Για πολλούς, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί μοιάζει απλοϊκό, σχεδόν παιδικό, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά τις ίδιες αγαπημένες λέξεις και εκφράσεις.

Κι όμως, αυτό το ιδιαίτερο, άμεσα αναγνωρίσιμο ύφος φαίνεται να αποτελεί βασικό στοιχείο της απήχησης του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική του βάση – τους MAGA.

Από την εποχή των περιβόητων Access Hollywood tapes – μιας ηχογράφησης του 2005 με σεξιστικά σχόλια που προκάλεσε σάλο όταν αποκαλύφθηκε το 2016 – ο Τραμπ έχει πει δημόσια πράγματα που κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα διανοούνταν να εκστομίσει.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια χώρα που τη δεκαετία του 1970 είχε σοκαριστεί όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον χρησιμοποιούσε χυδαία γλώσσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ακαδημαϊκοί έχουν χαρακτηρίσει το ρητορικό του στυλ «ανισόρροπη υβρεολόγια», επισημαίνοντας τη συνεχή χρήση υποτιμητικής γλώσσας και την τάση για απλοποίηση σύνθετων ζητημάτων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως η έντονη χρήση βίαιου λεξιλογίου – ιδίως όρων που συνδέονται με πόλεμο και έγκλημα – αποτελεί σαφή απόκλιση από την αμερικανική πολιτική παράδοση.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η ρητορική του έχει γίνει ακόμη πιο επιθετική και ακραία, σηματοδοτώντας μια καθαρή απομάκρυνση από τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν οι προκάτοχοί του σε αντίστοιχες κρίσεις.

Προσωπικές επιθέσεις και απαξίωση αντιπάλων

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ αποκαλώντας τον «άθλιο και μοχθηρό άνθρωπο», λέγοντας χαρακτηριστικά: «τον έφαγα πριν με φάει αυτός».

Αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία» και μίλησε για «τη συμμορία των αιμοδιψών τραμπούκων του».

Ο Τραμπ με καπέλο MAGA / REUTERS / Elizabeth Frantz

Λίγες ημέρες μετά, συνέχισε στο ίδιο ύφος, αποκαλώντας στελέχη του ιρανικού καθεστώτος «παρανοϊκά καθάρματα», ενώ δήλωσε ότι ο θάνατός τους ήταν για τον ίδιο «μεγάλη τιμή».

Δεν δίστασε να επιτεθεί και στον διάδοχο, Αλί Χαμενεΐ, τον γιο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς τον «απαράδεκτο», ενώ σε συνέντευξη άφησε να εννοηθεί ότι είναι ζωντανός αλλά «τραυματισμένος».

Η χρήση σκληρής γλώσσας δεν είναι κάτι άγνωστο για τους Αμερικανούς προέδρους. Ο Ρόναλντ Ρήγκαν είχε αποκαλέσει τη Σοβιετική Ένωση «αυτοκρατορία του κακού», ενώ ο Τζορτζ Μπους είχε μιλήσει για «Άξονα του Κακού». Ωστόσο, τέτοιες εκφράσεις σπάνια μετατρέπονταν σε προσωπικές προσβολές κατά συγκεκριμένων ηγετών.

Παραδοσιακά, οι πρόεδροι αναγνώριζαν ότι τα λόγια τους έχουν βαρύτητα και επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές. Ο Μπους ανακοίνωσε απλά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «συνέλαβαν τον Σαντάμ Χουσεΐν ζωντανό», ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν με έναν ουδέτερο, σχεδόν τυπικό τρόπο.

«Καλό απόγευμα. Απόψε, μπορώ να αναφέρω στον αμερικανικό λαό και σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν μια επιχείρηση όπου σκοτώθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο αρχηγός της Αλ Κάιντα και ένας τρομοκράτης που είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία χιλιάδων αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών», είπε ο Ομπάμα ξεκινώντας την ομιλία του.

Απειλές δίχως φρένο

Ο Τραμπ δεν έχει δείξει αυτοσυγκράτηση ούτε στις απειλές του. Από την αρχή της σύγκρουσης προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν ακόμη χτυπήσει δυνατά» το Ιράν και ότι «έρχεται μεγάλο κύμα».

Ιρανοί στρατιώτες / IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS / File Photo

Στη συνέχεια δήλωσε ότι είναι έτοιμος να χτυπήσει «είκοσι φορές πιο σκληρά» και απείλησε ότι θα καταστήσει «σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως κράτους», προσθέτοντας ότι «θάνατος, φωτιά και οργή θα επικρατήσουν».

Σε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση, άφησε ακόμη και να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να πλήξει ξανά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν «έτσι, για πλάκα».

Γιατί έχει σημασία η ρητορική του

Παραμένει ασαφές γιατί η ρητορική του Τραμπ είναι τόσο επιθετική και τόσο διαφορετική από εκείνη των προκατόχων του.

Μελέτες δείχνουν ότι χρησιμοποιεί συχνά απλοϊκό και σκληρό λεξιλόγιο για να κάνει το μήνυμά του πιο άμεσο και αξέχαστο για τη βάση του - τους ψηφοφόρους του MAGA - αλλά και για να μετατοπίζει τη δημόσια συζήτηση από θέματα που δεν τον συμφέρουν.

Με άλλα λόγια, κερδίζει την προσοχή και ταυτόχρονα ελέγχει την ατζέντα.

Οι λέξεις, ωστόσο, έχουν βαρύτητα. Το 1945, ο πρόεδρος Χάρρυ Τρούμαν πρότεινε τη δημιουργία του «Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», αντικαθιστώντας τον όρο «πόλεμος» με έναν πιο συγκρατημένο χαρακτηρισμό.

Το 2025, ο Τραμπ ανέτρεψε αυτή την παράδοση, μετονομάζοντας το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου» στέλνοντας το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πολεμήσουν ανά πάσα στιγμή - όχι μόνο για άμυνα, αλλά και για να «διασφαλίσουν ό,τι τους ανήκει».

Η νέα «αγαπημένη» του λέξη: nuclear

Τον τελευταίο καιρό, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, μια λέξη κυριαρχεί στη ρητορική του: «nuclear» - πυρηνικό.

Όπως επισημαίνει ο David E. Sanger, ρεπόρτερ εθνικής ασφάλειας των New York Times, στη σκέψη του Τραμπ η λέξη αυτή συμβολίζει την απόλυτη ισχύ και ενισχύει την εικόνα του ως ηγέτη. Δεν είναι τυχαίο ότι επαναλαμβάνει συχνά πως οι ΗΠΑ διαθέτουν το ισχυρότερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ φαίνεται να υπερβάλλει για την πυρηνική απειλή του Ιράν. Παρότι είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις είχαν καταστραφεί πλήρως, πρόσφατα υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες».

Αυτή η αντίφαση αποτυπώνει ίσως καλύτερα από ο,τιδήποτε άλλο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα: ως εργαλείο ισχύος, εντυπωσιασμού και πολιτικής επιρροής.

