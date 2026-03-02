Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

Υπερήφανος φαίνεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αφού κέρδισε αυτή τη μεταξύ τους «μάχη», μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που τον σκότωσαν.

«Τον έφαγα πριν με φάει αυτός», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφο του ABC News, σχετικά με τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/2/2026) στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπάθησαν (σ.σ. να με σκοτώσουν) δύο φορές. Ε, τον πρόλαβα εγώ πρώτος», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του ABC News.

Αναφορικά με το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν τώρα που ο Χαμενεΐ έχει σκοτωθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η επίθεση ήταν τόσο επιτυχημένη που εξόντωσε τους περισσότερους υποψηφίους. «Δεν θα είναι κανένας από αυτούς που σκεφτόμασταν, γιατί είναι όλοι νεκροί», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην διάρκεια που μπορεί να έχει ο πόλεμος στο Ιράν, ο Τραμπ πιστεύει ότι θα είναι «μια επιχείρηση 4 ή 5 εβδομάδων. Μπορεί να είναι και λιγότερο, αλλά είμαι προετοιμασμένος και για το αν θα κρατήσει περισσότερο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

In another phone call this evening, President Trump told me this about the death of Ayatollah Khamenei:



“I got him before he got me. They tried twice. Well I got him first.”



That’s a reference to what US intelligence believes was a plot to kill Trump in 2024. — Jonathan Karl (@jonkarl) March 2, 2026

Τέλος, μιλώντας για τους 3 Αμερικανούς που σκοτώθηκαν, είπε: «Έχουμε πόλεμο και στον πόλεμο, υπάρχουν απώλειες».