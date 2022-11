Το «κόκκινο κύμα» δεν έφτασε ποτέ στις ενδιάμεσες εκλογές και οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν υπεύθυνο μόνο έναν άνθρωπο: τον Ντόναλντ Τραμπ! Ήδη, το «ξήλωμά» του και η αποκαθήλωση από τα ΜΜΕ που μέχρι σήμερα τον στήριζαν, έχει ξεκινήσει.

Οι πρώτοι που άρχισαν την… επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ μετά το φιάσκο των Ρεπουμπλικάνων τις ενδιάμεσες εκλογές είναι τα media του Ρούπερτ Μέρντοκ. Εφημερίδες, κανάλια, δεν χαρίζονται στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος, πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει τις… μεγάλες ανακοινώσεις που ετοιμάζει την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου.

«Ο Τραμπ είναι ο πιο μεγάλος χαμένος του ρεπουμπλικανικού κόμματος», ήταν ο τίτλος του κύριου άρθρου της Wall Street Journal, οικονομικής εφημερίδας που ανήκει στη News Corp, τον όμιλο του 91χρονο Αυστραλοαμερικανού μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοκ. Οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε πάντα τα πάνω της και τα κάτω της. Τώρα μάλλον είναι στα… πολύ κάτω της.

Εκτός από τον τίτλο της Wall Street Journal, δεν ήταν κολακευτικό για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ούτε και τα όσα έγραψε το άρθρο της εφημερίδας. «Μετά την απρόσμενη νίκη του το 2016 απέναντι στην πολύ αντιδημοφιλή Χίλαρι Κλίντον, ο κ. Τραμπ έχει απολογισμό εκλογικών ηττών και μόνο. Οδήγησε τους ρεπουμπλικάνους από φιάσκο σε φιάσκο», έγραψε η Wall Street Journal, σημειώνοντας πως οι υποψήφιοι που υποστήριξε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ «απέτυχαν στις κάλπες σε πολιτείες που ξεκάθαρα μπορούσε να κερδίσει το GOP (Great Old Party)», όπως η Πενσιλβάνια ή το Νιου Χάμσαϊρ.

