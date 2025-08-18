Ντόναλντ Τραμπ – Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Το πρόγραμμα των συναντήσεων του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στις 20:00 ώρα Ελλάδας (13:00 ώρα ανατολικών ΗΠΑ) σήμερα Δευτέρα (18.8.25) αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή.

Μετά από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνομιλήσει και με τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Ουκρανό πρόεδρο στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο:

Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο.

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανού και Αμερικανού προέδρου.

Στις 21:15 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Με ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο Τραμπ μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε κατά την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα την ελπίδα ότι η «κοινή δύναμη» Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρωπαίων εταίρων θα ασκήσει αποφασιστική πίεση στη Μόσχα.

«Όλοι μας θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και αξιόπιστα. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση και ελπίζω ότι η συμμαχία μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη», δήλωσε μέσω Telegram.