Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (07.11.2022) σε έναν ουρανοξύστη 35 ορόφων στο Ντουμπάι. Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν το κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Ο ουρανοξύστης 8 Boulevard Walk, ύψους 35 ορόφων, βρίσκεται δίπλα στο Burj Khalifa, το υψηλότερο κτίριο του κόσμου που βρίσκεται στο Ντουμπάι. Η φωτιά δημιούργησε ζημιές στην εξωτερική πρόσοψη του κτιρίου, ενώ δεν υπάρχουν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Η φωτιά στο κτίριο της Emaar, της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του εμιράτου, έχει πλέον κατασβεστεί. Τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία, όσο και οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε κάποια επίσημη δήλωση για το συμβάν.

Δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σειρά πυρκαγιών σε ψηλούς ουρανοξύστες στο Ντουμπάι, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων αυτών. Τον Απρίλιο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο πολυτελές ξενοδοχείο Swissôtel Al Murooj, απέναντι από το Burj Khalifa. Σημειώνουν δε ότι η Emaar βρίσκεται πίσω από άλλα έργα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Burj Khalifa.

