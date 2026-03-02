Ντουμπάι: Ιρανικός πύραυλος χτυπά πολυκατοικία την ώρα που μια γυναίκα κάνει live στο ίντερνετ

Σοκάρει το βίντεο που έρχεται από το Ντουμπάι και δείχνει σε ζωντανή μετάδοση τη στιγμή που μια πολυκατοικία γίνεται στόχος πυραύλου από το Ιράν.

Μια Φιλιππινέζα έκανε ζωντανή μετάδοση από το διαμέρισμά της στο Ντουμπάι όταν αυτό χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Την ώρα του χτυπήματος οι σκηνές είναι τρομακτικές. Η γυναίκα χάνεται από το πλάνο και ένα πέπλο σκόνης καλύπτει τα πάντα.

pic.twitter.com/jmA9kNu8H9 — GPX (@GPX_Press) March 2, 2026

Η τύχη της γυναίκας παραμένει άγνωστη, ωστόσο το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει τη φρίκη του πολέμου.