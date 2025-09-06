Ντουμπάι: Κατοχή κοκαϊνης ήταν το «ηλίθιο λάθος» που έκανε η Βρετανίδα φοιτήτρια – Ισόβια στο «Αλκατράζ» του Εμιράτου

Ατελείωτα είναι τα δημοσιεύματα στη Βρετανία για τη φοιτήτρια νομικής που καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι για «ένα ηλίθιο λάθος», σύμφωνα με την οικογένειά της. Όπως ξεκαθαρίζουν τα σημερινά (06.09.2025), η νεαρή γυναίκα συνελήφθη έχοντας στην κατοχή της ναρκωτικές ουσίες.

Η 23χρονη Βρετανίδα Mia O’Brien, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση στο Ντουμπάι μετά τη σύλληψή της για ναρκωτικά – η οικογένειά της εξέδωσε αυτή την εβδομάδα έκκληση για βοήθεια, λέγοντας ότι «ποτέ δεν είχε κάνει κάτι κακό στη ζωή της» και ότι είχε κάνει ένα «πολύ ηλίθιο λάθος».

Η συντετριμμένη μητέρα της, η 46χρονη Ντανιέλ Μακέννα, αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τη φυλάκισης της κόρης της. Είπε ότι η 23χρονη συνελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο για 50 γραμμάρια κοκαϊνης, ποσότητα που βρέθηκε στο διαμέρισμά της.

Η φοιτήτρια νομικής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ συνελήφθη μαζί με άλλα δύο άτομα – τη φίλη της και τον σύντροφο της φίλης της.

Η κόλαση του Ντουμπάι

Επίσης, της επιβλήθηκε το εξωφρενικό πρόστιμο των 100.000 λιρών από το δικαστήριο, πριν σταλεί στην κόλαση της Κεντρικής Φυλακής του Ντουμπάι, γνωστή και ως Al-Awir – Η διαβόητη φυλακή έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως «το Αλκατράζ του Ντουμπάι».

«Έκανε ένα ηλίθιο λάθος όταν πήγε να δει μια φίλη και τον φίλο της στο Ντουμπάι», δήλωσε η μητέρα της.

«Η δίκη διεξήχθη εξ ολοκλήρου στα αραβικά και η Μία ενημερώθηκε για την ποινή αργότερα από τον δικηγόρο της. Είναι απολύτως συντετριμμένη από αυτό που συνέβη. Η Μία είναι πολύ δυνατή, αλλά ξέρω ότι περνάει μια ζωντανή κόλαση».

Η νεαρή φοιτήτρια μοιράζεται ένα κελί με έξι άλλες γυναίκες και αναγκάζεται να κοιμάται κάθε βράδυ στο πάτωμα με ένα στρώμα και ένα μαξιλάρι.

«Οι συνθήκες στη φυλακή είναι φρικτές. Δεν υπάρχει προσωπικό και πρέπει να χτυπάει μια μεγάλη πόρτα αν χρειάζεται κάτι», αποκάλυψε η Ντανιέλ.

Έκλαιγε στο τηλέφωνο και έλεγε “Μαμά, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με”».