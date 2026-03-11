Ντουμπάι: Τέσσερις τραυματίες από drones που έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο – Κανονικά διεξάγεται η εναέρια κυκλοφορία

Με τα «χτυπήματα» στις χώρες της Μέσης Ανατολής να συνεχίζουν ακατάπαυστα, το Ντουμπάι συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων, αφού σήμερα δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο και τραυμάτισαν 4 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ντουμπάι (Dubai Media Office).

«Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) πριν από λίγο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X αυτό το γραφείο ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.

Η επίθεση προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε δύο υπηκόους της Γκάνας και έναν υπήκοο Μπανγκλαντές, όπως και μέτρια τραύματα σε έναν υπήκοο Ινδίας, πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει σε ματαιώσεις, επαναπρογραμματισμούς και εκτροπές πτήσεων για αεροπορικές εταιρείες σε όλον τον πλανήτη, καθώς οι περισσότεροι εθνικοί εναέριοι χώροι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Κατάρ, παραμένουν κλειστοί λόγω ανησυχιών για πυραύλους και drone.

Επίσης έχει οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση που πυροδότησε άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Smoke rises over Dubai International Airport after Iranian missile intercepted near the facility.



Visual confirmation: Plumes visible from terminal zones, emergency protocols activated, yet operations reportedly resuming with delays.



Gulf airspace tightens further—carriers… pic.twitter.com/ga4RZ8LpGb — Trading Cartel (@Tradingcartel_X) March 11, 2026

Οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως η Emirates του Ντουμπάι και η Etihad του Αμπού Ντάμπι, έχουν επαναλάβει κάποιες πτήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμη η λειτουργία τους είναι κατώτερη των δυνατοτήτων τους, με τη σημερινή επίθεση να σηματοδοτεί νέο πλήγμα στο DXB, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο για διεθνείς επιβάτες στον κόσμο, το οποίο είχε πέρυσι δεχθεί σχεδόν 100 εκατομμύρια επιβάτες.