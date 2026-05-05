Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο 2026 – Τον Ιούλιο η επίσκεψη μαζί με Πιτ Χέγκσεθ και Μάρκο Ρούμπιο

Λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να κάνει μία μικρή στάση στην Αθήνα και μάλιστα με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ. Μπορεί να μην αποτελεί σύμφωνα με πηγές μία επίσημη επίσκεψη, αλλά και μόνο η παρουσία στη χώρα μας, πριν τη σύνοδο κορυφής που για πολλούς μπορεί να κρίνει την παρουσία της Αμερικής στη Συμμαχία, έχει μεγάλη σημασία.

Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό γεγονός για το 2026, με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο ενίσχυσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ελλάδας.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε αναφορά και στον Πιτ Χέγκσεθ κατά την επίσκεψή της , τον οποίο παρουσίασε ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού των επόμενων διπλωματικών και αμυντικών κινήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι οι δύο επισκέψεις ενδέχεται να συνδυαστούν, με κοινή μετάβαση των Τραμπ και Χέγκσεθ προς την Τουρκία.

Στο ίδιο ταξίδι προβλέπεται να συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα ακολουθήσει η παρουσία τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το ρεπορταζ της Χριστίνας Κοραή, μία πιθανή ημερομηνία, είναι η 4η Ιουλίου, ενώ ενδέχεται να είναι και στο ενδιάμεσο μέχρι την Σύνοδο Κορυφής.

Η συγκυρία αυτή αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής και τη σημασία της Ελλάδας ως σταθερού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μπορεί να μην είναι στο πλαίσιο μίας επίσημης επίσκεψης των τριών ισχυρών ανδρών των ΗΠΑ, όμως το πέρασμά τους από τη χώρα είναι μία κίνηση υψηλού συντονισμού.

Όπως φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλει για την επέτειο ανεξαρτησίας των 250 χρόνων να βρεθεί στην γενέτειρα της δημοκρατίας.

Η πιθανή κοινή παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα ενισχύει το διπλωματικό βάρος της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας την ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα.