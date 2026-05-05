Το Ιράν απειλεί τον Τραμπ: «Δεν έχουμε καν ξεκινήσει» – Το Ισραήλ προεξοφλεί νέο πόλεμο και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους

Κλιμακώνεται η ένταση για τα Στενά του Ορμούζ μετά από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και απειλές εκατέρωθεν. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε, όπως αναφέρει η Telegraph, ότι η χώρα του «δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμη» την αντίδρασή της, μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα του Ορμούζ – την αμερικανική πρωτοβουλία Project Freedom.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ στοχεύει στην ασφαλή διέλευση εκατοντάδων πλοίων που είχαν εγκλωβιστεί, καθώς το Ιράν είχε κλείσει τα Στενά με την έναρξη των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι παραβίασε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας ουσιαστικά έναν αποκλεισμό.

«Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της μεταφοράς ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας με νόημα: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης είναι αφόρητη για την Αμερική – ενώ εμείς δεν έχουμε ακόμη ξεκινήσει».

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να «εξαφανίσει από προσώπου Γης» ιρανικά πλοία σε περίπτωση που παρεμποδίσουν την επιχείρηση επαναλειτουργίας των Στενών.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι επτά ιρανικά ταχύπλοα καταστράφηκαν, αφού άνοιξαν πυρ κοντά σε αμερικανικά πλοία, εντείνοντας περαιτέρω την ήδη εκρηκτική κατάσταση στην περιοχή.

Πιτ Χέγσκεθ: Η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει τελειώσει – Ο Τραμπ έχει ακόμα όλα τα χαρτιά

Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με το Ιράν τηρείται και δεν έχει τελειώσει, ενώ η «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ είναι μια αυτόνομη ενέργεια για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας, ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν οποιοδήποτε περιστατικό αποτελεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και «προέτρεψε» το Ιράν «να είναι συνετό στις ενέργειες που αναλαμβάνει».

Μάλιστα σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ο πρόεδρος Τραμπ έχει «παραιτηθεί» από το αίτημά του για άνευ όρων παράδοση του Ιράν, απάντησε:

«Ο πρόεδρος δεν έχει παραιτηθεί από τίποτα. Αυτός κρατά τα χαρτιά, εμείς διατηρούμε το πάνω χέρι και η “Επιχείρηση Ελευθερία” ενισχύει μόνο αυτό το χέρι».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν στα ιρανικά ύδατα ή στον ιρανικό εναέριο χώρο, καθώς οι ΗΠΑ «δεν ψάχνουν για μάχη».

Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν – Ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ εκτιμάει ότι είναι αναπόφευκτη η επανέναρξη του πολέμου και έχουν σαφή εικόνα για το τι θέλουν να πετύχουν εάν συμβεί αυτό, αναφέρει η Telegraph επικαλούμενη πηγές στη χώρα.

Κατά το δημοσίευμα, λίγοι αξιωματούχοι στο Ισραήλ πιστεύουν σοβαρά ότι η ανταλλαγή πυρών που είδαμε χθες στο Στενό του Ορμούζ δεν θα αποτελέσει μεμονωμένο γεγονός.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι στο Ισραήλ προχώρησαν στη σύνταξη λιστών με τις μέχρι στιγμής ανέγγιχτες ιρανικές θέσεις και εγκαταστάσεις που θέλουν να πλήξουν, σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου.

«Η λίστα των στόχων μας σε όλο το Ιράν είναι μεγάλη και ενημερώνεται καθημερινά», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος. «Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις της κατάστασης».