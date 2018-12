Ντύθηκε Τσίπρας και πήγε στο Μπάκιγχαμ! – Video

Ο Τζέιμς Ράιτον εμφανίστηκε στο πλευρό της λαμπερής Κίρα χωρίς γραβάτα, όπως το συνηθίζει κι ο Έλληνας πρωθυπουργός Α. Τσίπρας σπάζοντας το βασιλικό πρωτόκολλο.

Η γλυκιά Αγγλίδα ηθοποιός, η οποία είχε επίσης στο πλευρό της τους δύο γονείς της αναγορεύτηκε μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (αγγλικά: Order of the British Empire).

Πρόκειται για ένα τάγμα ιπποσύνης της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο τιμά ανθρώπους των τεχνών και των επιστημών, όπως επίσης και οργανισμούς με σκοπό τη φιλανθρωπία και τις αγαθοεργίες.

Δημιουργήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1917, από τον Βασιλιά Γεώργιο Ε’. Διαθέτει πέντε κύριες διαβαθμίσεις και η ανώτατη βαθμίδα αντιστοιχεί στον τίτλο Σερ (ιππότης) για τους άνδρες και Ντέιμ (κυρία) για τις γυναίκες.

Η Κίρα Νάιτλι τιμήθηκε για την προσφορά της στο θέατρο και την φιλανθρωπική της δράση, με τη συμμετοχή της στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Water Aid και Oxfam που ενεργοποιούνται στις χώρες του Τρίτου Κόσμου.

Η 33χρονη σταρ του Χόλιγουντ επέλεξε ένα κοστούμι Chanel και ένα καπέλο για την περίσταση, με μια ροζ ζώνη που τύλιγε την μέση της.

Έχει διακριθεί για τις υποκριτικές της ερμηνείες τις ταινίες: Bend It Like Beckham, Pride & Prejudice και The Imitation Game.

Την βράβευση έκανε ο πρίγκηπας της Ουαλίας Κάρολος, ωστόσο η ενδυματολογική επιλογή του συζύγου της βραβευθείσας να προσέλθει χωρίς γραβάτα δεν θα έμεινε ασχολίαστη…

