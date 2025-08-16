NYT: Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στην συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο σύμφωνα με τους New York Times.

Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομόλογού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα γίνει την Δευτέρα 18 Αυγούστου στον Λευκό Οίκο στον απήχο της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο 16 Αυγούστου ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί όχι», μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δεν οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια εμφανή αλλαγή στάσης, ξεκαθάρισε πως συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως οι διαπραγματευτές θα πρέπει να προχωρήσουν απευθείας σε ειρηνευτική συμφωνία, και όχι πρώτα σε κατάπαυση του πυρός, όπως ζητούσαν μέχρι τώρα η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει τα επόμενα βήματα.

Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ, αλλά δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία, να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επανέλαβαν την έκκληση προς τις ΗΠΑ να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.