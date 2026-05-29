Νύχτα έντασης στα Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ διαψεύδουν πως το Ιράν κατέρριψε drone τους – Σε στάση αναμονής ο Τραμπ για την συμφωνία

Θρίλερ για γερά νεύρα θυμίζει πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά μέσα να μεταδίδουν πως ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και την Τεχεράνη να διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο πλευρές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τερματισμό του πολέμου, το Ιράν φέρεται πως εξαπέλυσε πυρά στα Στενά του Ορμούζ, λίγο αφότου ανακοίνωσε πως χτύπησε αμερικανικό αεροσκάφος.

Ιρανικοί μέσα μετέδωσαν πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους, κατά τη διάρκεια της νύχτας (29.05.2026), προς άγνωστους στόχους, ενώ έπεσαν και προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, ως προειδοποίηση για τα πλοία που κινούνται στην περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται λίγες ώρες αφού η κρατική τηλεόραση του Ιράν, μετέδωσε πως αμερικανικό αεροσκάφος MQ-9 Reaper «καταστράφηκε» κοντά στο Μπουσέρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα οι ΗΠΑ τόνισαν πως το Ιράν δεν κατέρριψε κανένα αμερικανικό drone ή αεροσκάφος τους.

Σχετικά με την πολυπόθητη συμφωνία, ενώ οι δύο κυβερνήσεις φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει δώσει ακόμη το «πράσινο» φως.

Το Tasnim επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών του Ιράν, διέψευσε την πληροφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη», ανέφερε.

Σχετικά με τον Λίβανο, το Ισραήλ μεγέθυνε την «περιοχή επιχειρήσεων» του στρατού του και συνέχισε τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς, μολονότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, αποτελεί αξίωση της ιρανικής ηγεσίας, που τον θεωρεί αναγκαία συνθήκη για να κλειστεί συμφωνία

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως διότι η ιρανική πλευρά έκλεισε de facto τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Ενώ εντείνονταν οι ανησυχίες πως οι διαπραγματεύσεις κινδύνευαν να καταρρεύσουν, πηγές του AFP στην αμερικανική κυβέρνηση ανέφεραν πως διαμορφώθηκε πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο προβλέπει παράταση για 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, που ωστόσο χρειάζεται να εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη ακολούθησε ανταλλαγές πυρών του Ιράν και των ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης, τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες αφότου κηρύχτηκε ανακωχή.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, σύμφωνα με τις πληροφορίες του οποίου το «μνημόνιο κατανόησης» δεν ρυθμίζει το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας -θα τεθεί σε διαπραγμάτευση μέσα στις 60 ημέρες- αλλά θα συμπεριλάβει ρητή δέσμευση της Τεχεράνης πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Οι δυο πλευρές έχουν σημειώνει «πολλή πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, είπε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

«Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς σε δημοσιογράφους στην βάση Άντριους. «Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί», πρόσθεσε.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ την κατάρριψη αμερικανικού drone στον Κόλπο

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες καταρρίφθηκε χθες Πέμπτη αμερικανικό drone στην περιοχή του Κόλπου.

Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», ανέφερε μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» είναι γνωστό πού βρίσκονται.

Το Tasnim, που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματικό, ότι πύραυλος κατέρριψε αμερικανικό drone κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

CLAIM: Iran’s state TV claimed Iranian forces downed a U.S. aircraft near Bushehr. FALSE.



TRUTH: No U.S. aircraft were shot down. All U.S. air assets are accounted for. pic.twitter.com/2EaKJ2Fj3d — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον «αντικειμένου» στον Κόλπο.

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών, τις σοβαρότερες αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακωχή την 8η Απριλίου, παρότι φέρεται να σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγουν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Θρίλερ» με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου

Οι αγορές αντέδρασαν μάλλον συγκρατημένα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περιόρισαν τις απώλειές τους, ενώ η Γουόλ Στριτ σημείωσε νέα ρεκόρ. Όσο για τις τιμές του πετρελαίου, έμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Ο Αντρέας Λίπκοου της CMC Markets σχολίασε χαρακτηριστικά «πόσες φορές φάνηκε να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής συμβιβασμός και πόσες ξεγελάστηκαν οι επενδυτές; Μόνο όταν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών θα δούμε νέες τοποθετήσεις».

Για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, το πρωτόκολλο προβλέπει «απρόσκοπτη» πρόσβαση, κατά τις πληροφορίες του Axios, που επικαλέστηκε δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση. Σε αντάλλαγμα, ο αμερικανός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα αρθεί και η Τεχεράνη θα αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα να διαθέτει νόμιμα το πετρέλαιό της στις διεθνείς αγορές, χάρη σε αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων.

Διαμηνύοντας πως δεν θα ανεχθεί «καμιά απόπειρα να επιβληθεί σύστημα διοδίων», ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε να στραφεί εναντίον του Ομάν, σύμμαχου του ΗΠΑ και γείτονα του Ιράν, αν το σουλτανάτο συνεργαστεί με την Τεχεράνη για τον έλεγχο του στενού.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε εξάλλου χθες νέες κυρώσεις με σκοπό να στραγγίξει τους πόρους που αντλούνται από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές μοιάζουν να δυσκολεύονται να συμφωνήσουν. Πέρα από το τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η ιρανική κυβέρνηση αξιώνει να αποδεσμευτούν πόροι 24 δισεκατομμυρίων που είναι παγωμένοι στο εξωτερικό. Και, όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, δεν δέχεται να βγει από τη χώρα το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει–ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την καταστροφή του.

«Από μέρα σε μέρα»

Νωρίτερα χθες οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν 4 drones, που κρίθηκε ότι «ήγειραν απειλή στο στενό του Ορμούζ» και έπληξαν «σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς» από όπου υπήρχε κίνδυνος να εξαπολυθεί «πέμπτο», σύμφωνα με Aμερικανό αξιωματούχο.

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Δεν ξεκαθάρισαν ποια. Όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και των ΗΠΑ αναφέρθηκαν σε πλήγματα, αποδοθέντα στο Ιράν, στο έδαφος του μικρού εμιράτου του Κόλπου.

Με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, κάτοικοι της Τεχεράνης δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Η 62χρονη κομμώτρια, Ματάμπ, που ζει στην ιρανική πρωτεύουσα, είπε πως χαίρεται διότι η κόρη της μπόρεσε να φύγει από τη χώρα διότι «εδώ ζούμε κόλαση», αλλά τη θλίβει πως ο γιος της ζει «από μέρα σε μέρα», χωρίς προοπτική για το αύριο.

Στον Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας και κοντά στη Βηρυτό. Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως επεκτείνει την «περιοχή επιχειρήσεων» που διεξάγει εναντίον του κινήματος Χεζμπολά.

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) στηλίτευσε την «κλιμάκωση» αυτή, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται τέθηκε σε ισχύ την 17η Απριλίου.

Τα νέα πλήγματα εξαπολύθηκαν μια ημέρα προτού διεξαχθούν συνομιλίες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων και μερικά 24ωρα πριν από τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων των δυο χωρών, επίσης στην αμερικανική πρωτεύουσα, τη 2η και την 3η Ιουνίου.