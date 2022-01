Τα αίτια του θανάτου του διάσημου ηθοποιού Bob Saget ερευνούν οι Αρχές καθώς θεωρούν πως «υπέστη έμφραγμα ή εγκεφαλικό» πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του τα ξημερώματα της Κυριακής (9.1.2022) και βυθίσει στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο των ΗΠΑ.

Ο ηθοποιός Bob Saget είχε μιλήσει, μάλιστα, μια εβδομάδα πριν τον θάνατό του, για τη μάχη που έδινε με τον κορονοϊό COVID-19. Σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή αποκάλυψε πως είχε νοσήσει, χωρίς να αποκαλύψει το πότε, όμως είχε αναφερθεί και στη μετάλλαξη Όμικρον, κάτι που σημαίνει ότι είχε ξεπεράσει πρόσφατα τον ιό.

Οι Αρχές εστιάζουν σε αυτή τη συνέντευξη, διότι θεωρούν πως ο κορονοϊός μπορεί να του προκάλεσε θρόμβωση ή κάποια άλλη παρενέργεια που να οδήγησε στον θάνατό του. «Ο Covid δεν είναι καλός. Νόσησα και δεν αισθανόμουν καλά», είχε αποκαλύψει ο πρωταγωνιστής της σειράς «Full House», έχοντας αναφέρει ότι είχε εμβολιαστεί και με τις τρεις δόσεις ενώ έκανε και χιούμορ με την πιθανότητα να πεθάνει από τον κορονοϊό ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου στην περιοδεία που θα έκανε ως stand up κωμικός το 2022.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο Bob Saget εντοπίστηκε «ξαπλωμένος μπρούμυτα στο κρεβάτι του και κρύος. Το αριστερό του χέρι ήταν στο στήθος του, ενώ το δεξί του ακουμπούσε στο κρεβάτι». Η συγκεκριμένη στάση σώματος, στην οποία βρέθηκε ο κωμικός, φανερώνει ότι υπέστη καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο βρετανικό μέσο.

