Ο αλ Σίσι είπε το Ισραήλ «εχθρό» – Πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια που Αιγύπτιος Πρόεδρος έκανε αυτόν τον χαρακτηρισμό

Η τελευταία φορά που Αιγύπτιος ηγέτης χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο ήταν ο Ανουάρ Σαντάτ όταν επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ το 1977
Ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
Ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με μια αμφιλεγόμενη δήλωση που έκανε ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για το Ισραήλ, ο Αιγύπτιος πρόεδρος «έσπασε» μια «παράδοση» που δεκάδων ετών, ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή με φόντο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό» και είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια, δήλωσε αξιωματούχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Στην ομιλία του στη Ντόχα χθες Δευτέρα (15.09.2025), ο αλ Σίσι δήλωσε: «Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο».

Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ.

Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Ρασβάν τόνισε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Extra News ότι «ένας φίλος δεν απειλεί την εθνική σου ασφάλεια» και η Αίγυπτος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την απειλή του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Σημειώνεται ότι χθες Δευτέρα (15.09.2025) διεξήχθη η έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής στην Ντόχα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ κατά μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς στην Ντόχα την περασμένη εβδομάδα.

Άραβες και Ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ, με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής».

«Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι. Το Κατάρ και η Αίγυπτος ενεργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

