Κόσμος

Ο Αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει 8.000 στόχους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Ο αμερικανικός στρατός καταστρέφει χιλιάδες ιρανικούς πυραύλους, προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και όλο το ναυτικό του Ιράν, τα οποία χρησιμοποιούν για να παρενοχλούν τη διεθνή ναυτιλία
Ιράν / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Χιλιάδες είναι οι στόχοι που έχει πλήξει ο αμερικανικός στρατός από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν με τις επιθέσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ τόνισε ότι έχουν χτυπηθεί πάνω από 8.000 στόχοι στο Ιράν από τον αμερικανικό στρατό σημειώνοντας παράλληλα ότι οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζουν να μειώνονται.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε χτυπήσει πάνω από 8.000 στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων 130 ιρανικών πλοίων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εξόντωση ναυτικού σε διάστημα 3 εβδομάδων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο Κούπερ σε ένα βίντεο.

«Η επιχειρησιακή μου εκτίμηση συνεχίζει να είναι η εξής: Η μαχητική ικανότητα του Ιράν βρίσκεται σε σταθερή μείωση καθώς οι επιθετικές μας επιθέσεις εντείνονται», λέει.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Κούπερ λέει ότι ο αμερικανικός στρατός «καταστρέφει χιλιάδες ιρανικούς πυραύλους, προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και όλο το ναυτικό του Ιράν, τα οποία χρησιμοποιούν για να παρενοχλούν τη διεθνή ναυτιλία».

 

«Το ναυτικό τους δεν πλέει, τα τακτικά μαχητικά τους δεν πετούν και έχουν χάσει την ικανότητα να εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τους υψηλούς ρυθμούς που παρατηρήθηκαν στην αρχή της σύγκρουσης», λέει, προσθέτοντας, «η πρόοδός μας είναι προφανής».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
97
78
70
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Reuters: Ο Τραμπ έχασε τον έλεγχο του πολέμου στο Ιράν – Οι λάθος υπολογισμοί, τα όρια της εξουσίας και οι εναλλακτικές λύσεις
Ο Τραμπ δείχνει ολοένα και πιο απογοητευμένος με την αδυναμία του να ελέγξει το «αφήγημα» πάνω στο οποίο δικαιολογεί την πολεμική εκστρατεία του
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ένοχος ο Έλον Μασκ για χειραγώγηση των μετοχών του Twitter
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών το 2022, μετά την προσφορά του για την εξαγορά του Twitter, δημοσίευε συνεχώς στους εκατομμύρια ακολούθους του ότι το δίκτυο ήταν γεμάτο από bots που παρήγαγαν spam και δημιουργούσαν ψεύτικους λογαριασμούς
Έλον Μασκ
Newsit logo
Newsit logo