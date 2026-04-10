Ο CEO των McDonald’s απαντά για το viral βίντεο με το μπέργκερ: «Για όλα φταίει η μαμά μου»

Ο διευθύνων σύμβουλος των McDonald’s, Κρις Κεμπτσίνσκι, δήλωσε πως… για την viral αλλά αμήχανη στιγμή με το μπέργκερ που σχολιάστηκε πολύ, φταίει η μητέρα του.

Ο CEO των McDonald’s, βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων και αρνητικών αντιδράσεων μετά από βίντεο στο οποίο δοκίμαζε μπροστά στην κάμερα το νέο burger της εταιρείας, Big Arch, με πολλούς να τρολάρουν την έξτρα… εκλεπτυσμένη και μικροσκοπική μπουκιά που δοκίμασε από το μπέργκερ της εταιρείας του.

Μιλώντας στη Wall Street Journal, ανέφερε πως η μητέρα του από μικρό παιδί του είχε μάθει καλούς τρόπους στο τραπέζι, λέγοντάς του: «Μην μιλάς με το στόμα γεμάτο».

Ο ίδιος ο Κεμπτσίνσκι παραδέχθηκε με χιούμορ ότι ίσως τελικά θα έπρεπε να είχε αγνοήσει τις συμβουλές της μητέρας του, λέγοντας: «Μάλλον σε εκείνη την περίπτωση έπρεπε να πω “δεν πειράζει, θα μιλήσω με το στόμα γεμάτο”».

Στο βίντεο που έγινε viral, ο επικεφαλής της McDonald’s πήρε μόνο μία μικρή μπουκιά από το μπέργκερ και στη συνέχεια το σήκωσε προς την κάμερα, με πολλούς χρήστες στα social media να τον επικρίνουν και να σχολιάζουν πως έμοιαζε σαν να μην τρώει καν τα προϊόντα της ίδιας του της εταιρείας.

Το περιστατικό έγινε τόσο viral που και άλλοι επικεφαλής εταιρειών αλυσίδων fast food, όπως των Burger King και Wendy’s, μπήκαν στο παιχνίδι κάνοντας τις δικές τους δοκιμές burger μπροστά στις κάμερες.

Παρά την κριτική που δέχθηκε, ο CEO είπε πως δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα και μάλιστα χάρηκε που ο κόσμος συζητούσε για το Big Arch.

Όπως τόνισε, όποιος βρίσκεται στα social media πρέπει να έχει «γερό στομάχι», αφού η κριτική είναι αναπόφευκτη.

Ο ίδιος κατάλαβε ότι κάτι είχε συμβεί μόνο όταν ένα από τα παιδιά του τον ενημέρωσε πως είχε γίνει viral, «και όχι με καλό τρόπο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια άρχισε να δέχεται αμέτρητα τηλεφωνήματα, μηνύματα και emails από γνωστούς που τον ρωτούσαν αν είχε δει τι συμβαίνει στο διαδίκτυο.