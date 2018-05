Ο… Δημοκράτης Τραμπ ξαναχτυπά! Απειλεί δημοσιογράφους με «φίμωτρο»

«Τα μμε Fake News κάνουν υπερωρίες. Μόλις αναφέρθηκε ότι, παρά τις σπουδαίες επιτυχίες που έχουμε στην οικονομία και σε όλα τα υπόλοιπα, το 91% των πληροφοριών που με αφορούν στα τηλεοπτικά δίκτυα είναι αρνητικές (ψευδείς πληροφορίες)» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ.

«Γιατί να εργαζόμαστε τόσο σκληρά με τα μέσα ενημέρωσης όταν είναι διεφθαρμένα; Να ανακαλέσουμε τις διαπιστεύσεις τους;» διερωτήθηκε.

The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018