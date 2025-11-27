Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-1D έστειλε τις πρώτες εικόνες υψηλής ανάλυσης: Δείτε τους παγετώνες Thwaites και Pine Island

Από τους παγετώνες στην Ανταρκτική μέχρι και τη Γη του Πυρός στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, περιλαμβάνονται στις πρώτες εικόνες υψηλής ανάλυσης, που έλαβε ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-1D και παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που έγινε την Τετάρτη (26.11.2025) στη Βρέμη της Γερμανίας.

Ο δορυφόρος Sentinel-1D, το νεότερο μέλος της αποστολής Copernicus Sentinel-1, εκτοξεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου με πύραυλο Ariane 6 από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα. Αφού τέθηκε σε τροχιά, τα όργανά του ενεργοποιήθηκαν, ώστε να καταγράψουν εικόνες κατά τη διέλευσή του πάνω από την Ανταρκτική και τη Νότια Αμερική 2 ημέρες μετά την εκτόξευση.

Τη βράδυ της 6ης Νοεμβρίου, καταγράφηκαν πάνω από την Ανταρκτική Χερσόνησο ο παγετώνας Thwaites και η Γη του Πυρός. Τα δεδομένα μεταδόθηκαν απευθείας στον επίγειο σταθμό στη Ματέρα της Ιταλίας. Η «αποστολή» ολοκληρώθηκε μέσα σε 50 ώρες από την εκτόξευση, χρόνος που, σύμφωνα με δελτίο τύπου της ESA, θεωρείται πιθανότατα ο συντομότερος από την εκτόξευση έως την παράδοση δεδομένων για δορυφόρο παρατήρησης της Γης με ραντάρ.

Ο διευθυντής της αποστολής Sentinel-1 της ESA, Νούνο Μιράντα, τονίζει ότι οι εικόνες παρουσιάζουν πρωτοφανή ποιότητα δεδομένων για μια πρώτη λήψη. Ο ίδιος προσθέτει ότι «αυτές οι εικόνες μεταδόθηκαν και επεξεργάστηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν εκτοξεύθηκε ο Sentinel-1B, παρέδωσε τις πρώτες εικόνες ραντάρ μέσα σε δύο ώρες από την ενεργοποίησή του. Ο Sentinel-1D το κατάφερε ακόμη ταχύτερα, σημειώνοντας αυτό που πιστεύουμε ότι είναι νέο ρεκόρ για διαστημικό ραντάρ».

Τα όργανα ραντάρ μπορούν να απεικονίσουν την επιφάνεια της Γης μέσα από σύννεφα, βροχοπτώσεις και ανεξάρτητα από το ηλιακό φως, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για την παρακολούθηση των πολικών περιοχών. Οι δορυφόροι Sentinel-1C και 1D φέρουν επίσης όργανο Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS), το οποίο ενισχύει την ικανότητα της αποστολής στην ανίχνευση πλοίων και θαλάσσιας ρύπανσης.