Ο εφευρέτης του διαδικτύου σε Ζάκερμπεργκ: Μπορείς να το φτιάξεις

Όπως εξήγησε ο εφευρέτης του World Wide Web, Tim Berners-Lee, το σκάνδαλο με τα δεδομένα που προκαλεί κλυδωνισμούς στο Facebook μπορεί να βελτιωθεί.

Το Facebook εξακολουθεί να υποφέρει από το γεγονός ότι ένας app developer υπέκλεψε τα προφίλ 50 εκατομμυρίων χρηστών και έστειλε τα δεδομένα στην εταιρεία Cambridge Analytica.

This is a serious moment for the web’s future. But I want us to remain hopeful. The problems we see today are bugs in the system. Bugs can cause damage, but bugs are created by people, and can be fixed by people. 1/9 — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 22, 2018

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ζήτησε συγγνώμη και περιέγραψε πώς η εταιρεία του θα ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των δεδομένων.

Ο Tim Berners-Lee χαρακτήρισε το σκάνδαλο σοβαρή στιγμή στο μέλλον του ίντερνετ και συμπόνεσε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, λέγοντας πως πιθανότατα νιώθει συντετριμμένος.

I can imagine Mark Zuckerberg is devastated that his creation has been abused and misused. (Some days I have the same feeling #justsaying) 2/9 — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 22, 2018

Αυστηρότεροι έλεγχοι για τα δεδομένα

Ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στη χρήση δεδομένων από τις εταιρείες, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι μόνο στην ευχέρειά τους να τα «ελέγξουν».

Παρότρυνε παράλληλα τους χρήστες του διαδικτύου να μιλήσουν με κυβερνητικούς εκπροσώπους και να τους πουν ότι τα δεδομένα έχουν σημασία.

What can web users do? Get involved. Care about your data. It belongs to you. If we each take a little of the time we spend using the web to fight for the web, I think we’ll be ok. Tell companies and your government representatives that your data and the web matter. 7/9 — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 22, 2018

