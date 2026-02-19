Βρετανία: Το χρονικό της σύλληψης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Οι κατηγορίες, ο Επστάιν, ο βασιλιάς Κάρολος και η οργή των Άγγλων

Πρώτο θέμα στη Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο αποτελεί τις τελευταίες ώρες ο Άντριου Μαουντμπάντεν Γουίνδσορ, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου και αδερφός του βασιλιά Καρόλου που συνελήφθη σήμερα το πρωί (19.02.2026) ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», ενώ ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου που σήμερα γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε νωρίς το πρωί. Στις 8 τοπική ώρα περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά Καρόλου να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Ο Άντριου Μαουντμπάντεν Γουίνδσορ, είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Γουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος της Βρετανίας για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε παρανομία.

Ο βασιλιάς Κάρολος που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες τις αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εξέφρασε την «βαθιά του ανησυχία», σημειώνει ότι η υπόθεση του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου βρίσκεται σε εξέλιξη τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επίσης επισήμανε ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογραμμίζει δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επί του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Με ανακοίνωση της η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της έρευνας, συνέλαβε έναν άνδρα γύρω στα 60 στο Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, πραγματοποιώντας παράλληλες έρευνες και σε άλλες διευθύνσεις. Διευκρινίζει πως «δεν θα ανακοινώσει το όνομα του συλληφθέντος, καθώς αυτό ορίζει η βρετανική νομοθεσία για την σύλληψη υπόπτων σε πρώιμο στάδιο ενώ ζητάει από τα μέσα ενημέρωσης να λάβουν υπόψη ότι « η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», και συνεπώς, όπως τόνισε, θα «πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση» .

Νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη του στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν αργά το απόγευμα κατέθεσε μια πεντασέλιδη επιστολή στις βρετανικές αρχές με νέα στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από τα αρχεία του Επστάιν, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.

Το χρονικό της «πτώσης» του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Το 2008 ο Επστάιν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα Άντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που επικρίνεται έντονα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον Άντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν).

Το 2019 ο Επστάιν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθάνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα Άντριου.

Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον Άντριου.

Ένα μήνα αργότερα Άντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.

«Του αξίζει!» λένε οι Λονδρέζοι

«Του αξίζει!». Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, βλέποντας σε αυτή «ένα ισχυρό μήνυμα» ότι ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου και η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο Άντριου είναι αντιμέτωπος και με ισόβια.

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Σίτι του Λονδίνου. Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει (σ.σ. τη βασιλική οικογένεια)», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

Πολλοί Βρετανοί φάνηκαν να στοιχηματίζουν στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας: Μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η ικανοποίηση που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου σήμερα μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου καταδεικνύει επίσης την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά, για το σκάνδαλο των σχέσεων του με τον Επστάιν.

Ο Κέβιν, συνταξιούχος από το Σόλσμπερι, ο οποίος επίσης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τη σύλληψη, τόνισε ότι «δεν συμπαθεί καθόλου τον Άντριου», τον οποίο θεωρεί «αλαζόνα» και «καθόλου έξυπνο». «Δεν έχω τίποτα εναντίον της βασιλικής οικογένειας. Αλλά πραγματικά δεν αποτελεί καλό παράδειγμα», είπε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

Για αυτόν, ο Άντριου, ο οποίος ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο από το 2001 έως το 2011, «πρέπει να ερωτηθεί για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων, είναι σημαντικό», πιστεύει ο Κέβιν. Καθώς η θέση αυτή «περιλαμβάνει συμβόλαια, χρήματα και διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες», είπε.

Το γεγονός παραμένει ότι ο Άντριου συνελήφθη σήμερα για τις καταγγελίες για προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων. Και όχι για άλλες υποψίες που τον βαραίνουν εδώ και χρόνια, οι οποίες «αξιολογούνται» επί του παρόντος από τη βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με νεαρές κοπέλες που του έστελνε ο Επστάιν.

Η Έμμα Κάρτερ είπε ότι σκέφτεται «αυτά τα θύματα», εκτιμώντας ωστόσο ότι η σύλληψη ήταν «καλό γι’ αυτά». Ακόμα είπε επίσης ότι «λυπάται για τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ο οποίος πάσχει από καρκίνο και πιθανότατα δεν γνώριζε πλήρως το παρελθόν του αδελφού του».

Νέα κατηγορία

Νέα σοκαριστική κατηγορία σοκ για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου είδε το φως της δημοσιότητας. Ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου κατηγορείται ότι παρακολούθησε ένα παιδί, ηλικίας μεταξύ 6 και 8 ετών, να υφίσταται βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ από την Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφο και δεξί χέρι του Τζέφρι Επστάιν.

Ο ισχυρισμός, ο οποίος φέρεται να προήλθε από ανώνυμη πληροφορία, αναφέρει επίσης ότι κι άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν τα βασανιστήρια της κοπέλας μαζί με τον Άντριου. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή κατηγορίες εναντίον του.

Η συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίστηκε στα αρχεία Επστάιν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τη Mirror.

Η αντίδραση των Γουίλιαμ και Κέιτ

Σύμφωνοι με τα όσα δήλωσε ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον. Σύμφωνα με πληροφορίες της Press Association, εγκρίνουν τα λόγια που είπε ο βασιλιάς Κάρολος σε γραπτή του δήλωση για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του Άντριου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι, ο βασιλιάς εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».