Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει τον Έλον Μασκ να μπαίνει στα κεντρικά γραφεία του Twitter, κουβαλώντας έναν… νιπτήρα. Η εμφάνιση αυτή, όπως αποκάλυψε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ήταν κάπως “συμβολική”.

Η Twitter και ο Έλον Μασκ αναμένεται να ολοκληρώσουν μέχρι αύριο, Παρασκευή (28.10), την συμφωνία εξαγοράς ύψους 44 δισ. δολαρίων. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις με τον κολοσσό των social media εδώ και επτά μήνες, καταλήγοντας στις δικαστικές αίθουσες.

Ο Έλον Μασκ ανήρτησε λοιπόν ένα βίντεο που τον δείχνει στην έδρα του Twitter με έναν νιπτήρα! Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έκανε έτσι ένα λογοπαίγνιο αφού το sink (νιπτήρας) στα αγγλικά σημαίνει και «εμπεδώνω».

«Μπαίνω στην έδρα του Twitter. Σας αφήνω να εμπεδώσετε την πληροφορία» έγραψε στον λογαριασμό του, ενώ παράλληλα άλλαξε το ψευδώνυμό του στον ιστότοπο σε «Chef Twit».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7