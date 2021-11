Ο Έλον Μασκ αναρωτιέται αν θα πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla και για να αποφασίσει, ζήτησε τη γνώμη των 62 εκατ. ακόλουθών του στο Twitter ενώ τους διαβεβαίωσε ότι θα πράξει ό,τι αποφασίσουν αυτοί.

Ο Έλον Μασκ εμφανίζεται συχνά παρορμητικός και ιδιόμορφος στις αποφάσεις του, για αυτό και τώρα θα βασιστεί στην επιλογή του κόσμου, ώστε να πουλήσει ή όχι το 10% των μετοχών του αφού φαίνεται πως έχει στο μυαλό του την πρόταση των Δημοκρατικών, που θέλουν να επιβληθούν μεγαλύτεροι φόροι σε πάμπλουτους επιχειρηματίες έχοντας ως στόχο τις μετοχές τους, που σε γενικές γραμμές φορολογούνται μόνο όταν πωλούνται.

«Έγινε πολύς λόγος τελευταία για μη ρευστοποιημένα κέρδη ως εργαλείο φοροδιαφυγής, γι’ αυτό προτείνω να πουλήσω το 10% των μετοχών μου στην Tesla», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα tweet.

«Συμφωνείτε;» ρώτησε στη συνέχεια τους χρήστες του twitter κάνοντας μια δημοσκόπηση ζητώντας τους να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι».

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?