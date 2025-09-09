Κόσμος

Ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί για πρωθυπουργό της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε λιγότερο από δυο χρόνια
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί / ASSOCIATED PRESS

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό της Γαλλίας τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων στη χώρα. 

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε λιγότερο από δυο χρόνια και ο Εμανουέλ Μακρόν τον επέλεξε στη θέση του Φρανσουά Μπαϊρού που παραιτήθηκε αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Γαλλικό Κοινοβούλιο.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

 

