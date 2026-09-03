Ο Έρικ Τραμπ παρέλαβε το «πατριωτικό διαβατήριο» με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ και είναι ενθουσιασμένος

Ο Έρικ Τραμπ παρέλαβε το «πατριωτικό διαβατήριο» με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ (Patriot Passport) και μοιράστηκε τα νέα στα social media, καθώς δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

«Κοιτάξτε τι ήρθε μόλις στο ταχυδρομείο», είπε ο Έρικ Τραμπ. «Νέο διαβατήριο… το λατρεύω» έγραψε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ. Η ανάρτησή του, ωστόσο, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά τόσο τον σχεδιασμό του διαβατηρίου όσο και τον ενθουσιασμό του Έρικ Τραμπ. Πρόκειται για ένα ειδικό αμερικανικό διαβατήριο που φέρει μια επιβλητική εικόνα του Τραμπ μπροστά από το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

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Τα συλλεκτικά αυτά διαβατήρια, τα οποία κυκλοφορούν σε περιορισμένη έκδοση, έχουν ήδη μπει σε λίστα αναμονής σε υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Έρικ Τραμπ, πάντως, κατάφερε να αποκτήσει ένα από τα… πολυπόθητα διαβατήρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τα συλλεκτικά διαβατήρια με το πορτρέτο του, που θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Το νέο διαβατήριο των ΗΠΑ, που λέει: Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε καλοί», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social.

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Στο διαβατήριο απεικονίζεται ο πρόεδρος Τραμπ σκυθρωπός, ακουμπισμένος στο γραφείο του, με φόντο το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και την υπογραφή του στο κάτω μέρος. Φαίνεται πως βασίζεται σε πορτρέτο που τράβηξε ο φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ. Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει έναν πίνακα που απεικονίζει την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776, με λεζάντα «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 250».

Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε την εικόνα με το σχόλιο «Πατριωτικό Διαβατήριο».

Μέχρι σήμερα, κανείς εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε απεικονιστεί σε διαβατήριο.