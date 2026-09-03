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Πέθανε στα 33 της η ηθοποιός της Disney Κάρλα Τζέφερι, πρωταγωνίστρια των ταινιών «Zombies» της Disney

Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή
Κάρλα Τζέφερι
Κάρλα Τζέφερι / AP Photo / Chris Pizzello
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Πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών η Κάρλα Τζέφερι, η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Μπρι στη σειρά ταινιών «Zombies» της Disney. Την είδηση του θανάτου της, ανακοίνωσε μέσω Instagram το πρακτορείο Alexanders Talent Management, με το οποίο συνεργαζόταν για περισσότερα από 20 χρόνια. Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες καθώς θρηνούμε την απώλεια της αγαπημένης μας Κάρλα Τζέφερι», ανέφερε το πρακτορείο, αποχαιρετώντας την ηθοποιό. Οι συνεργάτες της σημείωσαν ότι είχαν το προνόμιο να τη δουν να εξελίσσεται από ένα ταλαντούχο κορίτσι σε μία «όμορφη, γεμάτη ζωή γυναίκα και ηθοποιό», προσθέτοντας ότι θα θυμούνται πάντα «το μεταδοτικό χαμόγελο, το γέλιο, το ταλέντο και το φως που μετέφερε παντού μαζί της».

Η Τζέφερι πρωταγωνίστησε στο «Zombies» το 2018, δίπλα στους Μάιλο Μάνχαϊμ, Μεγκ Ντόνελι, Τρέβορ Τόρτζμαν και Κάιλι Ράσελ, ενώ επέστρεψε στις δύο επόμενες ταινίες του franchise. Μιλώντας για την επιτυχία τους, είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι το μυστικό είναι να διατηρείς το πάθος σου γι’ αυτό που κάνεις. Γιατί, πραγματικά, όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε ταινία και αυτό άνοιξε τον δρόμο για να υπάρξει συνέχεια». Το 2024 χάρισε ξανά τη φωνή της στην Μπρι, στη σειρά «Zombies: The Re-Animated Series».

Εκτός από το «Zombies», είχε εμφανιστεί στην ταινία «Puzzled» και στις τηλεοπτικές σειρές «Southland», «Curb Your Enthusiasm» και «American Vandal».

Η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά και για τη σημασία της εκπροσώπησης των μαύρων γυναικών και διαφορετικών σωματότυπων στην οθόνη, εκφράζοντας τη συγκίνησή της όταν νεαρά κορίτσια της έλεγαν ότι αποτελούσε έμπνευση για εκείνα. «Νομίζω πως ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να αποτελώ έμπνευση για κάποιον», είχε εξομολογηθεί.

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