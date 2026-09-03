Παραλήρημα Βανς: «Το τέλος του κόσμου πλησιάζει – Ίσως ο Αντίχριστος περπατά ανάμεσά μας»

Σε ένα άνευ προηγουμένου παραλήρημα προχώρησε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστηρίζοντας ότι «επιτελεί όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο του Θεού» και ότι δεν έχει πρόβλημα «αν αυτό οδηγήσει στη συντέλεια του κόσμου που όπως δήλωσε πλησιάζει.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έγιναν σε podcast τη Δευτέρα με τον Μπράις Κρόφορντ, έναν 22χρονο ευαγγελικό παρουσιαστή με πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube.

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Ο Βανς δεν δίστασε να πει ότι ο κόσμος έτσι όπως είναι σήμερα θα τελειώσει… «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς; Δεν ξέρω. Αν και με συναρπάζει αυτό το θέμα, πιστεύω ότι το να εστιάζουμε υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό», είπε, προσθέτοντας ότι αν το έργο του «οδηγήσει στους έσχατους καιρούς, είναι εντάξει, και αν αυτό οδηγήσει στο… να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο που θα ευημερεί και θα επιβιώσει για πολύ καιρό μετά την αποχώρησή μου, αυτό είναι επίσης υπέροχο».

Αναφορικά με την μεταστροφή του στον Καθολικισμό τόνισε. «Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσεις να υιοθετήσεις μια στάση του τύπου: ίσως πλησιάζει το τέλος του κόσμου, στην πραγματικότητα πλησιάζει, το μόνο ερώτημα είναι αν θα έρθει σε χιλιάδες χρόνια από τώρα ή σε λίγους μήνες. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να νιώθω ότι δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας».

Ο Βανς αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, φέρνοντας ως παράδειγμα έναν γνωστό του που την χρησιμοποιεί ως σύμβουλο γάμου, πρακτική την οποία χαρακτήρισε «κάπως σατανική». «Όταν αποκόπτεις εντελώς τον άνθρωπο από το κοινωνικό στοιχείο για το οποίο ο Θεός μας δημιούργησε… αυτό είναι πολύ κακό».

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Στην συνέχεια ανέφερε… «Έχω συμμετάσχει σε συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπου συζητούνται διάφορα θέματα, και όταν κάποιος λέει κάτι ή κάνει μια παρατήρηση, νιώθω μια αίσθηση σκοταδιού γύρω από αυτό. Αυτό ενεργοποιεί κάθε πνευματικό συναγερμό στο σώμα μου».

Σχολίασε και την αμφιλεγόμενη φωτογραφία του Τραμπ μέσω ΑΙ που τον παρουσίαζε ως Ιησού. «Ο πρόεδρος δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανέναν. Προφανώς, αγαπά τους χριστιανούς… Είχε πράγματι σκοπό ο Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει ένα meme που τον παρουσίαζε ως Θεό; Όχι. Ο πρόεδρος έχει χιούμορ. Δεν ήθελε να χλευάσει ή να μιμηθεί τον Θεό. Απλώς δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι άνθρωπος που είναι πολύ άνετος και διαχυτικός με τους άλλους και ότι συχνά κάνει πλάκες, ακόμη και λίγο χοντροκομμένες.

Μετά την οργή των χριστιανών υποστηρικτών του, ο Τραμπ διέγραψε τη φωτογραφία και επέμεινε ότι στη φωτογραφία «υποτίθεται ότι ήμουν εγώ ως γιατρός που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα».