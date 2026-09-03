ΗΠΑ: Βύθισαν ναρκοσκάφος ανεφοδιασμού στον Ισημερινό – Αγνοούνται ψαράδες που βρίσκονταν δίπλα στην επιδρομή

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν και βύθισαν πλοίο που υποπτεύονται ότι ανεφοδίαζε με καύσιμα ταχύπλοα της συμμορίας Λος Τσονέρος, που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ισημερινό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σε συντονισμό με τις αρχές της χώρας αυτής.

Παρέθεσε «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων στο οποίο εικονίζεται ελικόπτερο να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το πλοίο, κατόπιν ένστολοι να περνούν από το σκάφος σε άλλο, έπειτα σφοδρή έκρηξη.

Η SOUTHCOM πρόσθεσε ότι τα μέλη του πληρώματος του σκάφους που καταστράφηκε «παραδόθηκαν με ασφαλή τρόπο στις αρχές» του Ισημερινού. Αφού έλεγξαν το πλοίο «το βύθισαν», συμπλήρωσε. Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση των ΗΠΑ μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας που ανακοινώνεται από την Ουάσιγκτον και το Κίτο εναντίον πλοίων που φέρονται να συνδέονταν με τη συμμορία αυτή στον Ειρηνικό ωκεανό.

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Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα διεξάγει «πόλεμο» εναντίον περίπου είκοσι συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ουσιών, με υποστήριξη των ΗΠΑ. Έχει εντάξει τη χώρα των Άνδεων στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία κατά των καρτέλ που έχει ιδρύσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αγωνία για αγνοούμενους ψαράδες στον Ισημερινό

Στο λιμεναρχείο στη Μάντα χθες Τετάρτη (02.09.2026) πολλοί ζητούσαν πληροφορίες με συγγενείς τους, ψαράδες, λέγοντας πως έχασαν την επαφή μαζί τους. Σύμφωνα με τους ανθρώπους αυτούς, τα μέλη του πληρώματος τους είπαν πως είδαν ελικόπτερα και πολεμικά πλοία να πλησιάζουν.

«Πρόκειται για ψαράδες, υποφέρουν για να καλύπτουν τις ανάγκες των οικογενειών μας, των παιδιών μας. Θέλουμε απαντήσεις, θέλουμε νέα τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ολίβια Ολγκίν, αδελφή του καπετάνιου πλοίου.

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On Sept. 2, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/io55pvWff0 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 2, 2026

Το Agence France-Presse δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο αν οι άνθρωποι αυτοί και η SOUTHCOM αναφέρονται στο ίδιο πλοίο.

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτές χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Χθες, εκπρόσωπος της SOUTHCOM συνόψισε ότι έκτοτε έγιναν 68 αεροπορικά πλήγματα, με συνολικά 227 νεκρούς.